藍民代下廚挑戰烹飪年菜 謝龍介當評審扛善後工作

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
除夕前夕，國民黨立委謝龍介攜手立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君、柳采葳，共同挑戰親自下廚準備除夕年菜。圖／陳菁徽辦公室提供
今為農曆新年除夕。在除夕前夕，國民黨立委謝龍介攜手立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君、柳采葳，共同挑戰親自下廚準備除夕年菜，4人披上圍裙、走進廚房，以料理迎接嶄新的一年，現場氣氛熱鬧又溫馨。

本次年菜以麻油料理為主軸，4人各自端出拿手菜色。謝龍介與鍾沛君聯手推出麻油紅蟳與麻油蟹膏飯糰；陳菁徽準備象徵長壽與團圓的麻油麵線，搭配炙燒烏魚子；柳采葳則端出麻油杏鮑菇松阪豬。

過程中，謝龍介特別推廣台南市農會麻油，介紹黑麻油與青麻油在風味與用途上的不同。鍾沛君俐落處理螃蟹的熟練手法，更讓另外兩位藍營女神看得目不轉睛、連連驚呼。陳菁徽與柳采葳在料理過程中也不斷呼喚謝龍介前來支援，現場笑聲不斷，眾人更稱讚「穿襯衫下廚的男人果然MAN味爆表」。

最後，4人齊聚一桌，一同品嘗親手完成的年菜。謝龍介也公布「今日最佳料理」由麻油蟹膏飯糰奪得第一名，不過考量到最後一名需負責洗碗，他當場表示這工作由自己包辦，他並分享，自己平時下班較晚，回到家若看到廚房還有碗盤，就都會主動幫忙清洗，讓現場眾人忍不住稱讚是「新好男人代表」。

在最後年菜光盤後，活動也在歡笑與溫馨氣氛中畫下句點，4名委員與議員也一同向民眾獻上新年祝福，祝福大家新的一年平安順心、團圓幸福。

