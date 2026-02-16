「陳其邁又在搞事」 蔡英文皺眉提超人力霸王提燈 近10萬人笑瘋
超人力霸王旋風席捲高雄，前總統蔡英文昨天在Threads秀出巨大的超人力霸王提燈，她皺眉直喊「這一隻太大了吧」，因為太過沉重，她雙手提著提燈喊「好重啊」，寫下「陳其邁又在搞事，我是稱讚的意思。這個提燈哪裡領？去問陳其邁」。該篇文章逗笑網友，不到1天累計9.8萬個讚，陳其邁也回應了。
高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場，今年主題是日本知名的「超人力霸王」。蔡英文收到高雄市長陳其邁送的超人力霸王提燈，她也回贈「福氣加碼」小燈箱。
由於被蔡英文點名，陳其邁也在個人Threads回應「對，又在搞事！」，他也在蔡英文的該篇文章留言，公布提燈索取方式。
迎接新年，蔡英文昨釋出的影片，除了開箱巨大版的超人力霸王提燈，還有在她的辦公室掛上「福氣加碼」小燈箱，「我決定把每一間會議室、辦公室，都掛上一個小燈，點亮「福氣加碼」，祝大家新年快樂」。
網友留言，「真的會被可愛死」、「超級大」、「燈箱哪裡買！不能這樣不放連結的吧」、「請問萬能的邁邁市長，大提燈可以開放預購嗎？400個月的大寶寶想要大提燈，我們願意用新台幣下架」、「兩個我都想要」、「此處壓力給到偉哲，我要菜奇鴨的燈籠」。
也有網友糾正用詞，「小英總統，拜託您不要用『搞事』這種支語，潛移默化中，中文語感會不見的。你看你還得附加說明是稱讚的意思。建議可以直接說他又在幹大事了！哈哈哈」。
