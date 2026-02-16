總統春節談話 宣示拚國防、經濟

賴清德總統昨天在小年夜透過影片發表春節談話。他表示，過去一年，台灣面對挑戰，也在考驗中更加堅韌。新的一年，他會率領執政團隊持續努力，強化國防與治安，穩健推動經濟建設，協助產業全球布局。

賴總統選在海拔三○二○公尺的小雪山錄製小年夜談話。他說，小雪山雷達站是全國海拔最高的海軍雷達站，他特地在年前上山和國軍官士兵一起圍爐，為大家加油打氣，也向所有在春節期間堅守崗位的人致上最深的敬意。

賴總統指出，當家家戶戶團圓過年時，還有許多人默默付出。他要感謝國軍、海巡守護家園，也感謝警消、醫護、海關、移民，以及水電氣與公共運輸等夥伴，「因為有你們，社會才能正常運作，國人才能安心過年。」

賴總統表示，過去一年，台灣面對挑戰，也在考驗中更加堅韌。看到搜救人員與志工奔赴災區，看見工程團隊搶修道路與通訊，也看見中小微企業與百工百業撐起經濟。每一分打拚，都凝聚成台灣最堅強的力量。新的一年，他會率領執政團隊持續努力，強化國防與治安，穩健推動經濟建設，協助產業全球布局，也給中小微企業更實際的支持，同時推動中南部建設與社會投資，照顧需要幫助的人。

總統也提到，今年起，行政院已通過每胎生育給付加計補助十萬元；低收入戶與中低收入戶補助分別提高一千元與七五○元；老農津貼調整為每人每月一萬元，國民年金老年給付提高至五千元。待立院審議通過後，即可實施。