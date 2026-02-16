藍白合 新會期試煉才開始

台北市副市長李四川宣布參選新北市長，與民眾黨主席黃國昌的藍白分合成焦點，除了兩位男主角的選戰競合，民眾黨創黨主席柯文哲也非常搶戲，他近日又開始快人快語「藍白要分工合作、藍營朋友太玻璃心」等，埋下在野聯盟的變數，特別是立法院新會期在年後即將開議，藍白的挑戰與試煉才真正開始。

黃國昌擔任立院民眾黨團總召時，藍白攜手合作通過許多法案，包括國會改革法案、憲法訴訟法、財政收支劃分法、揭弊者保護法等。藍營黨團前幹部說，藍白溝通相當不易，黃國昌對自己的立場相當堅持，必須花時間好好溝通，黃國昌會有所理解，也非常信守承諾，一旦答應就絕對不會改變。

藍白黨團兩年來合作無間，幕後有許多互動秘密。據了解，黃國昌其實非常想擔任司法委員會召委，但藍營深怕白營司改法案太衝，一直未點頭答應；但立法院闖關憲訴法時，藍營為求讓法案前進一步，妥協通過前立委黃珊珊版本，一度讓國民黨內主推憲訴法的黨籍立委翁曉玲感到委屈，當場淚灑議場。黃國昌日前突然訪美，回國又宣布民眾黨版軍購條例，引發藍營緊張在內部群組熱議，「民眾黨都推了，我們要不要提自己的版本？」

藍白易合作的法案都在前2年陸續闖關，其他法案如民眾黨立委陳昭姿（左）力推的人工生殖法（代理孕母）草案，進入深水區。右為國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

隨著黃國昌卸任立委轉戰新北市長，藍白合的考驗才正要開始。一位藍委不諱言，新任六席民眾黨立委到底聽黨主席黃國昌，還是聽創黨主席柯文哲？藍白容易合作的法案都在前兩年已陸續闖關，其他法案進入深水區，例如民眾黨立委陳昭姿力推「人工生殖法」草案，但代理孕母需要社會共識，跟政黨合不合作無關，藍營還無法通過此案。

此外，民眾黨年輕選票多，想推不在籍投票法案，但這也是藍營不敢觸碰的法案。民眾黨團提出「醫療法」修正草案，要求主管機關將「護產代表」納入諮詢委員會，促成「護病比入法」，法案已協商一次。據了解，護病比入法若無配套，將讓醫院成本大增，藍委蘇清泉提出對案版，盼能與白營共同討論。

藍白不合法案一一浮現，特別是人工生殖法、不在籍投票法等，可能永遠是兩條平行線，加上柯文哲重返政壇、黃國昌和李四川較勁等變數，立院新會期拉開序幕後，藍白合的挑戰將正式端上檯面。