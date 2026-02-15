快訊

北東明轉濕涼！除夕、初一鋒面通過「雨區擴大」 這日水氣再增加

華爾街分析師「堅定看多」台積電ADR 股價後市看漲

賴總統奔波超過三小時赴小雪山 錄製年節談話傳遞「守護台灣」意象

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統日前特地登上位於海拔3020公尺、全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，頂著六度低溫慰問守護前線的國軍弟兄姊妹。特別的是，打破往年在總統府或台北賓館錄製年節談話的慣例，賴總統今年將春節談話場景移至這座「小雪之眼」，除了向不分晝夜堅守崗位的國軍官士兵表達誠摯感謝，更藉由小雪山雷達站終年巡弋海疆的意象，向全體國人傳達「團結、守護、安全」的年節展望及祝福。

據了解，總統春節談話的意義，在於回顧過去一年的挑戰，並與國人共同展望來年。此次選址小雪山，背後有三意涵。第一，真實呈現國軍全年無休、在第一線保家衛國的辛勞，第二，致敬在各角落默默付出的無名英雄，強調台灣最美的風景「不只在山海之間，也在每一位攜手共患難的身影當中」。第三，透過小雪山終年巡弋台灣周邊海域、護衛海疆的意象，傳遞團結、守護、安全的展望與祝福。

小雪山雷達站作為極高山軍事基地，往來交通十分不便。據了解，賴總統當日特地搭乘高鐵南下，抵達台中後再轉乘近三小時崎嶇山路後才抵達小雪山，這也是歷任總統錄製年節談話以來，首度不在總統府、台北賓館取景。賴總統風塵僕僕前往全台最高軍事雷達站，穿著厚重外套、頂著六度低溫，以三軍統帥身份為第一線國軍加油打氣，與全體國人共同展望更好的來年。

雪山 國軍 低溫

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

英首席捕鼠官就職15週年歷6任首相 政壇動盪中穩定象徵

劉世芳小年夜赴成功嶺 慰勞替代役春節留守人員

賴總統春節談話 執政團隊持續強化國防與治安

相關新聞

賴總統春節談話 執政團隊持續強化國防與治安

賴清德總統在小年夜透過影片發表春節談話。總統表示，過去一年，台灣面對挑戰，也在考驗中更加堅韌。新的一年，他會率領執政團隊...

總統視察嘉義警察、海巡 熱情女警與總統視訊向家人拜年添喜氣

賴清德總統今天到嘉義縣水上分局、第四岸巡隊布袋漁港安檢所視察警務和岸巡，並逐一向執勤人員發紅包拜年，熱情女警當場請求總統...

總統登小雪山錄春節談話 傳達團結守護安全

總統賴清德日前登上海拔3020公尺、全台最高的海軍小雪山雷達站，除慰問國軍官兵，並錄製春節談話。知情人士表示，總統盼藉由...

控報導不實 國民黨提告自由時報求償200萬、要求刊登澄清啟事

自由時報日前數篇有關國共交流新聞報導，國民黨直斥報導內容胡亂杜撰、全非事實，今說明將對自由時報及撰稿記者等人提出民事訴訟...

陳其邁送超人力霸王提燈 蔡英文回贈福氣加碼

高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」2月7日至3月1日舉行，今年主題IP是「超人力霸王」。高雄市長陳其邁送給前總統蔡英文的...

賴總統、鄭麗文 有望法鼓山除夕撞鐘

今年年底將舉行九合一選舉，農曆春節期間，賴清德總統全台跑透透，賴總統與國民黨主席鄭麗文可能在除夕晚間共同參加法鼓山撞鐘祈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。