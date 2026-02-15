賴總統奔波超過三小時赴小雪山 錄製年節談話傳遞「守護台灣」意象

賴清德總統日前特地登上位於海拔3020公尺、全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，頂著六度低溫慰問守護前線的國軍弟兄姊妹。特別的是，打破往年在總統府或台北賓館錄製年節談話的慣例，賴總統今年將春節談話場景移至這座「小雪之眼」，除了向不分晝夜堅守崗位的國軍官士兵表達誠摯感謝，更藉由小雪山雷達站終年巡弋海疆的意象，向全體國人傳達「團結、守護、安全」的年節展望及祝福。

據了解，總統春節談話的意義，在於回顧過去一年的挑戰，並與國人共同展望來年。此次選址小雪山，背後有三意涵。第一，真實呈現國軍全年無休、在第一線保家衛國的辛勞，第二，致敬在各角落默默付出的無名英雄，強調台灣最美的風景「不只在山海之間，也在每一位攜手共患難的身影當中」。第三，透過小雪山終年巡弋台灣周邊海域、護衛海疆的意象，傳遞團結、守護、安全的展望與祝福。

小雪山雷達站作為極高山軍事基地，往來交通十分不便。據了解，賴總統當日特地搭乘高鐵南下，抵達台中後再轉乘近三小時崎嶇山路後才抵達小雪山，這也是歷任總統錄製年節談話以來，首度不在總統府、台北賓館取景。賴總統風塵僕僕前往全台最高軍事雷達站，穿著厚重外套、頂著六度低溫，以三軍統帥身份為第一線國軍加油打氣，與全體國人共同展望更好的來年。