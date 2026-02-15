賴總統發表農曆春節談話 新的一年要助產業一臂之力全球布局

今天是小年夜，賴清德總統特別錄製影片向國人同胞拜年，賴總統強調，要助產業一臂之力，進行全球布局；也要幫助中小微企業、更多實際有力的支持，為台灣企業創造更大空間。

賴總統在小雪山雷達站發表新春談話，他指出，小雪山雷達站全國海拔最高的海軍單位，位於高達3,020公尺的山頂上，他來和國軍官士兵一起圍爐，為他們加油打氣。在農曆春節，家家戶戶團聚的時刻，有許許多多國人同胞也都跟這裡的國軍同仁一樣堅守崗位、努力付出。我要感謝國軍、海巡的弟兄姊妹全年無休保家衛國；也要感謝警消、醫護、海關、移民、環保、水電氣、公共運輸等夥伴，維護社會正常運作，讓國人可以安心過年。

賴總統說，過去一年，臺灣面臨許多挑戰，我們也在考驗當中淬鍊成長、把握機會，讓國家站得更高、看得更遠、變得更強韌。臺灣最美的風景不只在山海之間，也在每一位攜手共患難的身影當中。看到從各地馳援災區的搜救大隊和超人志工；我們看到，不畏風雨、搶修道路和水電通訊設施的工程夥伴。我們更會記得為了救災付出生命的英雄，以及捨身保護陌生人的勇敢市民。這一切都讓我們深受感動、更充滿感激。

另外，賴總統也說，還有無數無名英雄是撐起臺灣經濟半邊天的中小微企業；無名英雄是百工百業裡，腳踏實地、認真生活的每一位臺灣人。每一分打拚，都凝聚成臺灣最堅強的力量。新的一年，我會率領執政團隊馬不停蹄、繼續努力。要持續強化國防實力以及治安工作，捍衛國家安全與維護社會安定。

賴總統強調，更要穩健推動各項經濟建設，讓臺灣在全球的科技與產業競爭中保持領先，要助產業一臂之力，進行全球布局；也要幫助中小微企業、更多實際有力的支持，為台灣企業創造更大空間。同時要強化中南部各項建設，落實均衡臺灣的目標。更要繼續推動各項社會投資和社會福利、照顧弱勢，從今年1月開始每胎生育給付加計生育補助共10萬元。低收入戶每人每月增加1,000元，中低收入戶每人每月增加750元。

賴總統說，行政院也已經通過老農津貼，從每人每月8,110元調高到1萬元，國民年金老年給付由每月4,049元，調高到5,000元。待立法院審議通過後，就可以實施。政府不但要照顧好人民的飯碗，讓敢拚的人有舞台，讓肯做的人有希望，也要讓鰥寡孤獨、身障者得到照顧。各位親愛的國人朋友，新的一年，祈求臺灣國泰民安、風調雨順。祝福大家新年快樂、人人平安、家家幸福、七喜春來；讓我們一起攜手向前，迎接更美好的一年！