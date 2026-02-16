發表農曆春節談話 賴總統：保持科技、產業領先 喊穩健向前

賴清德總統在昨（15）日小年夜發表農曆春節談話，賴總統表示，過去一年台灣在挑戰中淬鍊成長，新的一年，會率領執政團隊馬不停蹄，強化國防與治安、推動經濟建設與產業布局，讓台灣在全球的科技與產業競爭中保持領先，要助產業一臂之力，進行全球布局，並擴大社會福利與弱勢照顧，帶領台灣穩健向前。

賴總統年前赴海軍「小雪山雷達站」視導，他表示，小雪山雷達站是全國海拔最高的海軍單位，位於高達3,020公尺的山頂上，他與國軍官士兵一起圍爐，為國軍加油打氣。

賴總統表示，過去一年，台灣面臨許多挑戰，也在考驗當中淬鍊成長並把握機會，讓國家站得更高、看得更遠、變得更強韌。

賴總統說明，新的一年，要繼續強化國防實力及治安工作，捍衛國家安全與維護社會安定；更要穩健推動各項經濟建設，讓台灣在全球的科技與產業競爭中保持領先，要助產業一臂之力，進行全球布局；也要幫助中小微企業並給予更多實際有力的支持，為企業創造更大空間，並要強化中南部各項建設，落實均衡台灣的目標。

賴總統解釋，更要繼續推動各項社會投資和社會福利、照顧弱勢，從今年1月開始，每胎生育給付加計生育補助共10萬元。低收入戶每人每月增加1,000元，中低收入戶每人每月增加750元。

此外，總統透露，行政院已通過老農津貼，從每人每月8,110元調高到1萬元，國民年金老年給付由每月4,049元調高到5,000元，待立法院審議通過就可實施。