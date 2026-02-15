徐佳青讚僑胞貢獻 曾厚仁：台美貿易協定引加國羨慕

僑務委員會委員長徐佳青和駐加拿大代表曾厚仁今天在溫哥華與150名僑胞共慶馬年。徐佳青讚揚僑胞出錢出力，讓僑委會成為行政院產值最高的部會。曾厚仁則表示台灣和美國達成很好的關稅協定，讓加拿大政商友人都很羨慕。

徐佳青出席溫哥華僑界春節團拜及新春展望會，感謝僑胞長年推動國民外交、促進台加交流合作，是僑委會最重要的支柱，「許多活動都是僑委會出10元，僑界掏腰包贊助90元，才締造紅紅火火的績效」。

她說，僑委會年度預算20億，總能創造超過200億的產值，「這種績效在企業界也是罕見的」。

為了投桃報李，徐佳青現場向僑胞報「明牌」，希望僑胞們都能抓緊投資商機，馬年財源滾滾。

她說：「從全球產業結構來看，半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊五大領域有巨大潛力，有資金投資在這些產業準沒錯，去年這五大產業在台灣產值突破10.3兆元，今年上看11兆元。」

駐加拿大代表曾厚仁適逢造訪卑詩省海達瓜依群島(Haida Gwaii)進行原民交流，有機會在溫哥華與徐佳青同台出席僑界新春活動，徐佳青致詞後客串主持，邀請曾厚仁上台向僑胞說明台美和台加外交工作的新進展。

曾厚仁說，台灣和美國達成關稅協定後，許多加拿大政商友人紛紛向他表示祝賀，羨慕台灣獲得很好的條件，也更擔心加拿大的經貿處境。

他表示，「台灣是展現真心誠意與美國談判，加拿大目前的策略卻似乎是想投靠中國而疏離美國，但美國市場占加拿大出口高達75%，中國僅占4%，許多加拿大人和我一樣，不理解『疏美投中』的布局有何好處」。

曾厚仁並呼籲僑界要對台灣有信心，「希望僑胞多向加拿大友人介紹台灣強大的競爭力」。

大溫哥華台灣僑界聯合會主席蔡安惠對中央社表示，僑胞很樂意成為台灣在世界各地的觸角，「不僅是我們第一代移民，我們的下一代也將為台灣做出重大貢獻」。

她相信，隨著年輕台裔茁壯成長、紮根社區，他們在加拿大聯邦、省和市級政府都將發揮影響力，成為台灣最好的代言人。