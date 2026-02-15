總統登小雪山錄春節談話 傳達團結守護安全

總統賴清德日前登上海拔3020公尺、全台最高的海軍小雪山雷達站，除慰問國軍官兵，並錄製春節談話。知情人士表示，總統盼藉由高山雷達站終年守護海疆意象，向民眾傳達「團結、守護、安全」的年節展望與祝福。

知情人士表示，今年特別打破往年在總統府或台北賓館錄製年節談話的慣例，賴總統將春節談話場景移至這座「小雪之眼」，除了向不分晝夜堅守崗位的國軍官士兵表達誠摯感謝，更藉由小雪山雷達站終年掃描巡弋海疆的意象，向全體國人傳達「團結、守護、安全」的年節展望及祝福。

據指出，總統春節談話的意義，在於回顧過去1年的挑戰並與國人共同展望來年。選址小雪山，背後具有3意涵，一是真實呈現國軍全年無休在第一線保家衛國的辛勞，二是致敬在各角落默默付出的無名英雄，強調台灣最美的風景「不只在山海之間，也在每一位攜手共患難的身影當中」。三是透過小雪山終年巡弋台灣周邊海域、護衛海疆的意象，傳遞團結、守護、安全的展望與祝福。

知情人士透露，小雪山雷達站做為極高山軍事基地，往來交通十分不便。賴總統當日特地搭乘高鐵南下，抵達台中再轉乘近3小時崎嶇山路才抵達。此為歷任總統錄製年節談話以來，首度不在總統府、台北賓館取景。

知情人士表示，賴總統風塵僕僕前往全台最高軍事雷達站，當時穿著厚重外套、頂著攝氏6度低溫，以三軍統帥身分為第一線國軍加油打氣，與全體國人共同展望更好的來年。