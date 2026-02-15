快訊

這是許老三！小S小女兒Alice曬新照 氣場爆棚變身「韓系正妹」

新北割頸案判12年定讞！家屬崩潰喊不公 律師揭「判不死」殘酷真相

總統發表農曆春節談話：強化國防拚經濟 帶領台灣穩健向前

中央社／ 台北15日電
賴清德總統發表農曆春節談話。圖／擷自賴清德總統臉書
賴清德總統發表農曆春節談話。圖／擷自賴清德總統臉書

今天是小年夜，總統賴清德發表農曆春節談話表示，過去1年台灣在挑戰中淬鍊成長，新的1年，會率領執政團隊馬不停蹄，持續強化國防與治安、推動經濟建設與產業布局，並擴大社會福利與弱勢照顧，帶領台灣穩健向前。

賴總統年前赴海軍「小雪雷達站」視導，小年夜談話錄製地點也選在小雪山。總統表示，小雪山雷達站是全國海拔最高的海軍單位，位於高達3020公尺的山頂上，他與國軍官士兵一起圍爐，為國軍加油打氣。

總統在雷達站透過廣播，感謝國軍巡弋台灣周邊海域，守護台灣的海疆，「因為有你們堅守崗位，國人才能夠安心、放心」。他表示，在農曆春節，家家戶戶團聚的時刻，有許許多多國人同胞、也都跟這裡的國軍人員一樣，堅守崗位、努力付出。

總統提到，他要感謝國軍、海巡的弟兄姊妹，全年無休，保家衛國，也要感謝警消、醫護、海關、移民、環保、水電氣、公共運輸等夥伴，維護社會正常運作讓國人可以安心過年。

總統表示，過去1年，台灣面臨許多挑戰，也在考驗當中淬鍊成長並把握機會，讓國家站得更高、看得更遠、變得更強韌。

總統指出，台灣最美的風景不只在山海之間，也在每一位攜手共患難的身影當中。看到從各地馳援災區的搜救大隊和超人志工，看到不畏風雨、搶修道路和水電通訊設施的工程夥伴，更會記得為了救災付出生命的英雄，以及捨身保護陌生人的勇敢市民。這一切，都讓人深受感動、更充滿感激。

總統談及，還有無數無名英雄，是撐起台灣經濟半邊天的中小微企業，這些無名英雄是百工百業裡，腳踏實地、認真生活的每一位台灣人。每一分打拚，都凝聚成台灣最堅強的力量。

總統說明，新的1年，會率領執政團隊、馬不停蹄，繼續努力。要繼續強化國防實力及治安工作，捍衛國家安全與維護社會安定；更要穩健推動各項經濟建設，讓台灣在全球的科技與產業競爭中保持領先，要助產業一臂之力，進行全球布局；也要幫助中小微企業並給予更多實際有力的支持，為台灣企業創造更大空間，並要強化中南部各項建設，落實均衡台灣的目標。

總統解釋，更要繼續推動各項社會投資和社會福利、照顧弱勢，從今年1月開始，每胎生育給付加計生育補助共新台幣10萬元。低收入戶每人每月增加1000元，中低收入戶每人每月增加750元。

此外，總統透露，行政院也已經通過老農津貼，從每人每月8110元調高到1萬元，國民年金老年給付由每月4049元調高到5000元，待立法院審議通過後就可以實施。

總統強調，政府不但要照顧好人民的飯碗，讓敢拚的人有舞台，讓肯做的人有希望，也要讓鰥寡孤獨、身障者，得到照顧。新的1年，祈求台灣國泰民安、風調雨順，祝福大家新年快樂、人人平安、家家幸福、七喜春來，一起攜手向前，迎接更美好的1年。

國軍 雷達站 小雪

延伸閱讀

川普分享歧視影片 歐巴馬首度回應：缺乏羞恥

總統視察嘉義警察、海巡 熱情女警與總統視訊向家人拜年添喜氣

賴總統總統春節慰勉嘉義縣警察同仁 將調高警勤加給鼓舞士氣

王定宇陪子弟兵拜票 貼文竟遭網友嗆燒死總統、兒子…警方偵辦中

相關新聞

賴總統春節談話 執政團隊持續強化國防與治安

賴清德總統在小年夜透過影片發表春節談話。總統表示，過去一年，台灣面對挑戰，也在考驗中更加堅韌。新的一年，他會率領執政團隊...

總統視察嘉義警察、海巡 熱情女警與總統視訊向家人拜年添喜氣

賴清德總統今天到嘉義縣水上分局、第四岸巡隊布袋漁港安檢所視察警務和岸巡，並逐一向執勤人員發紅包拜年，熱情女警當場請求總統...

總統登小雪山錄春節談話 傳達團結守護安全

總統賴清德日前登上海拔3020公尺、全台最高的海軍小雪山雷達站，除慰問國軍官兵，並錄製春節談話。知情人士表示，總統盼藉由...

控報導不實 國民黨提告自由時報求償200萬、要求刊登澄清啟事

自由時報日前數篇有關國共交流新聞報導，國民黨直斥報導內容胡亂杜撰、全非事實，今說明將對自由時報及撰稿記者等人提出民事訴訟...

陳其邁送超人力霸王提燈 蔡英文回贈福氣加碼

高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」2月7日至3月1日舉行，今年主題IP是「超人力霸王」。高雄市長陳其邁送給前總統蔡英文的...

賴總統、鄭麗文 有望法鼓山除夕撞鐘

今年年底將舉行九合一選舉，農曆春節期間，賴清德總統全台跑透透，賴總統與國民黨主席鄭麗文可能在除夕晚間共同參加法鼓山撞鐘祈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。