總統發表農曆春節談話：強化國防拚經濟 帶領台灣穩健向前

今天是小年夜，總統賴清德發表農曆春節談話表示，過去1年台灣在挑戰中淬鍊成長，新的1年，會率領執政團隊馬不停蹄，持續強化國防與治安、推動經濟建設與產業布局，並擴大社會福利與弱勢照顧，帶領台灣穩健向前。

賴總統年前赴海軍「小雪山雷達站」視導，小年夜談話錄製地點也選在小雪山。總統表示，小雪山雷達站是全國海拔最高的海軍單位，位於高達3020公尺的山頂上，他與國軍官士兵一起圍爐，為國軍加油打氣。

總統在雷達站透過廣播，感謝國軍巡弋台灣周邊海域，守護台灣的海疆，「因為有你們堅守崗位，國人才能夠安心、放心」。他表示，在農曆春節，家家戶戶團聚的時刻，有許許多多國人同胞、也都跟這裡的國軍人員一樣，堅守崗位、努力付出。

總統提到，他要感謝國軍、海巡的弟兄姊妹，全年無休，保家衛國，也要感謝警消、醫護、海關、移民、環保、水電氣、公共運輸等夥伴，維護社會正常運作讓國人可以安心過年。

總統表示，過去1年，台灣面臨許多挑戰，也在考驗當中淬鍊成長並把握機會，讓國家站得更高、看得更遠、變得更強韌。

總統指出，台灣最美的風景不只在山海之間，也在每一位攜手共患難的身影當中。看到從各地馳援災區的搜救大隊和超人志工，看到不畏風雨、搶修道路和水電通訊設施的工程夥伴，更會記得為了救災付出生命的英雄，以及捨身保護陌生人的勇敢市民。這一切，都讓人深受感動、更充滿感激。

總統談及，還有無數無名英雄，是撐起台灣經濟半邊天的中小微企業，這些無名英雄是百工百業裡，腳踏實地、認真生活的每一位台灣人。每一分打拚，都凝聚成台灣最堅強的力量。

總統說明，新的1年，會率領執政團隊、馬不停蹄，繼續努力。要繼續強化國防實力及治安工作，捍衛國家安全與維護社會安定；更要穩健推動各項經濟建設，讓台灣在全球的科技與產業競爭中保持領先，要助產業一臂之力，進行全球布局；也要幫助中小微企業並給予更多實際有力的支持，為台灣企業創造更大空間，並要強化中南部各項建設，落實均衡台灣的目標。

總統解釋，更要繼續推動各項社會投資和社會福利、照顧弱勢，從今年1月開始，每胎生育給付加計生育補助共新台幣10萬元。低收入戶每人每月增加1000元，中低收入戶每人每月增加750元。

此外，總統透露，行政院也已經通過老農津貼，從每人每月8110元調高到1萬元，國民年金老年給付由每月4049元調高到5000元，待立法院審議通過後就可以實施。

總統強調，政府不但要照顧好人民的飯碗，讓敢拚的人有舞台，讓肯做的人有希望，也要讓鰥寡孤獨、身障者，得到照顧。新的1年，祈求台灣國泰民安、風調雨順，祝福大家新年快樂、人人平安、家家幸福、七喜春來，一起攜手向前，迎接更美好的1年。