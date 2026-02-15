控報導不實 國民黨提告自由時報求償200萬、要求刊登澄清啟事

自由時報日前數篇有關國共交流新聞報導，國民黨直斥報導內容胡亂杜撰、全非事實，今說明將對自由時報及撰稿記者等人提出民事訴訟，要求賠償200萬元，並刊登澄清啟事一個月，並已委任律師遞交起訴狀。

國民黨今發布臉書指出，新聞自由是民主的基石，但不應成為製造假新聞的護身符。沉重提醒自由時報「媒體所追求的自由，理應是受人尊敬的『Liberty』（自由權利），而非漫無章法、毫無底線的『Freestyle』（隨興發揮）！」

國民黨表示，已正式委任律師向法院遞交起訴狀，對該報社及撰稿記者提起民事訴訟，並提出三項嚴正訴求，包括求償新台幣200萬元，以此警惕媒體應負之查證責任；立即移除相關不實新聞，停止錯誤資訊繼續擴散；刊登澄清啟事一個月，還原事實全貌，給社會一個交代。

國民黨表示，媒體應恪守新聞倫理，不該淪為特定勢力的影武者或是假新聞的幫兇。國民黨堅持守護台灣民主，尊重新聞自由；但當真相被踐踏時，有責任挺身而出。這場訴訟，不會只是為了捍衛國民黨的清白，更是為了守護台灣社會應有的正直與公理。