外交部馬年賀歲短片 林佳龍期許台灣更自信走向世界

中央社／ 台北15日電

外交部今天發布馬年新春賀歲短片，部長林佳龍介紹今年推出的春聯「馳騁寰宇、龍總馬吉」，期許新的一年，台灣要更自信地走向世界、更自在地與國際交流，也邀請大家把台灣的美好分享給更多國際友人，讓台灣成為世界的麻吉。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部自2009年起，每年在農曆春節前夕推出賀歲短片，林佳龍連續第二年親自入鏡參與拍攝，今年短片透過回顧過往外交軌跡，展現台灣與世界緊密連結的成果，並藉由春聯吉祥文字寓意，向民眾表達祝福，以及對外交工作的期許。

外交部表示，賀歲短片將上掛外交部網站及YouTube頻道、臉書、X、Instagram及Threads等社群平台，歡迎國內外觀眾點閱觀賞及分享。

外交部 馬年 林佳龍

