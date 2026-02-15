總統視察嘉義警察、海巡 熱情女警與總統視訊向家人拜年添喜氣

賴清德總統今天到嘉義縣水上分局、第四岸巡隊布袋漁港安檢所視察警務和岸巡，並逐一向執勤人員發紅包拜年，熱情女警當場請求總統直播一起向家人拜年，溫馨互動添喜氣。賴總統除發送加菜金大禮包，也肯定嘉義治安，並宣布今年將調升警察待遇。

賴清德總統今天上午偕同內政部長劉世芳、警政署長劉榮興，在嘉義長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷陪同下抵水上分局，聽取分局長曾文勇簡報警務及新年、燈會的警勤配置。翁章梁肯定這次美國關稅談判大成功，並允諾會辦好今年台灣燈會。

賴清德指出，今天是小年夜，特別選擇到嘉義縣跟大家加油打氣，主要是今年台灣燈會在嘉義，第一線警務人員最辛苦，除帶來加菜金也特別向大家拜年，尤其嘉義治安績效佳，竊盜破案率更高達94%以上，殊屬不易。

賴總統強調，任何一個犯罪在嘉義縣發生，等於是在挑戰嘉義縣警察同仁的公權力，有這樣的決心跟魄力，開創出好成績，值得肯定，期待在未來九天年假和台灣燈會共同做好治安和交通。

賴總統也當場宣布，如果立法院順利通過，今年三月一號就可生效實施，除了直轄勤務繁重加給，未來13個本島縣市警察同仁也納入適用的範圍，最高加4成支給，每月可增加3104元到3880元。全國約有六萬名警察同仁受惠，希望透過待遇調整，回應基層人員的工作需求，鼓舞士氣，他請大家給極力爭取的內政部長一個掌聲。

總統說，台灣精密機械越來越發達，目前國家無人機具基地在嘉義，連半導體最先進的封裝測試也在嘉義，嘉義未來將在國家發展、世界繁榮將扮演舉足輕重角色，也請大家給翁縣長一個掌聲。

隨後賴總統到警局各科室逐一向員警拜年，一名女警突然請求和總統直播，賴總統欣然同意，女警視訊給家人一個驚喜，賴總統也向其家人問好拜年，一個小插曲讓維安人員捏冷汗卻也給年節帶來溫馨。

隨後總統轉往布袋港安檢所，賴總統表示，海巡署是國家海上執法的關鍵力量，特別是面對日益複雜的挑戰，從護漁、緝毒、海上救援、查緝走私，到因應中國灰色地帶侵擾，以及軍事演習等壓力，大家始終站在第一線，保家衛國，他特別向大家表達感謝之意。

總統指出，未來將以285億特別預算，推動海巡全面轉型，能夠具備快、空、平、立體化的監測能力，強化邊疆防衛。