民進黨立院總召春節後改選 四套劇本推演

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
表態將參選總召的立委蔡其昌（左）參加民進黨立院黨團會議，遇到總召柯建銘（右），兩人相互摟腰交換意見。記者蘇健忠／攝影
表態將參選總召的立委蔡其昌（左）參加民進黨立院黨團會議，遇到總召柯建銘（右），兩人相互摟腰交換意見。記者蘇健忠／攝影

賴政府過完農曆年後，內閣傾向不改組，但民進黨立法院黨團改組將上演「賴神鬥老柯」第二回合，由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌挑戰「萬年總召柯建銘。目前黨內普遍認為，局面對柯建銘並不利，年後將掀起總召改選角力戰。

民進黨團春節後將進行總召改選，黨內沙盤推演恐有四套劇本。首先，是賴總統協調過程比照上回「倒柯」模式，私下要求各派系表態，預料總統若態度堅定，要在黨內取得過半綠委支持蔡其昌，機會相當高，柯建銘恐在協調過程就知難而退。

第二種情況是立法院二月廿四日開議時，民進黨團舉行黨團大會投票見真章。黨內人士分析，賴總統能掌握的黨內派系票數以新系、民主活水為骨幹，已有幾乎過半實力，但賴陣營要評估的是，就算柯建銘輸了，如有開出比預期還多的得票，對賴總統威望也將是沉重打擊，且黨內立委多希望以和為貴，若要走到這一步，勢必要謹慎評估。

第三種情況是賴、柯雙方協調出共識，在「德意志」主導下，仍由蔡其昌接棒民進黨團總召，但體面地對待柯建銘，以類似日本自民黨為前首相麻生太郎新設「最高顧問」的方式，讓柯建銘能以新頭銜繼續列席中常會，在黨團大會時仍能坐在台上，發揮政壇影響力，不至於淪為陽春立委。

最後一種情況是「老柯逆襲成功」，但派系人士直言，立法院上會期尾聲，各派系除了新潮流外，逼宮柯建銘聲浪已明顯減弱，甚至一度嗅到柯建銘繼續連任總召氛圍，但若賴總統一聲令下，柯建銘續任的空間也會被壓縮，也考驗「永遠的柯總召」運籌帷幄功力。

柯建銘 民進黨團 總召 立法院 蔡其昌

