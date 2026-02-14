聽新聞
0:00 / 0:00

續留再戰 卓內閣年後改組機率低

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷屈彥辰劉懿萱／台北報導
行政院長卓榮泰（中）昨天視察海巡署北部地區機動海巡隊，與同仁們一同共進午餐，感謝大家守護國家。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（中）昨天視察海巡署北部地區機動海巡隊，與同仁們一同共進午餐，感謝大家守護國家。記者余承翰／攝影

民進黨備戰二○二六年選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起，而隨著台美對等貿易協定（ART）底定，民進黨高層透露，行政院卓榮泰內閣原班人馬續戰機率高；國民黨立委賴士葆質疑，卓榮泰不換，立院僵局如何解套？民眾黨立院黨團總召陳清龍則認為，卓榮泰可割可棄，內閣改組與否不重要。

農曆新年過後，立法院新會期即將在二月廿四日開議，若執政黨有意更換新內閣展現新氣象，或是因應選舉年轉型為「戰鬥內閣」，剛好在農曆年後換閣，讓新閣揆赴立院進行施政報告，因此被視為內閣改組的時機點。

而隨著台美對等關稅確定百分之十五不疊加後，民進黨人士評估，外界反應不差，「賴卓體制」支持度可望谷底反彈，原班人馬續戰立院下會期機會高；一位民進黨中央高層則表示，行政院副院長鄭麗君在這回關稅談判政治行情看漲，縱使不選台北市長，未來的路更寬，下一步甚至有可能扶正接下閣揆。

民進黨高層透露，內閣傾向不改組一個直接的原因是，卓內閣挺過大罷免大失敗低潮後，已漸入佳境；根據民進黨自己做的民調，賴、卓的信任度在去年底就超越不信任度，已經黃金交叉，且聲勢看漲的趨勢延續到了今年初。

而另一個訊號是，民進黨布局台北市長選戰進度，未能在農曆年前完成，而目前黨內大熱門人選正是行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君，兩人未在過年前披掛上陣，內閣自然也沒有年後配合順勢改組的必要性。其中鄭麗君未來若不踏上選舉路，在執政團隊中也將另有重用。

而在野陣營則有不同看法，陳清龍說，對賴總統而言，卓榮泰可割可棄。內閣改組與否並不重要，因為若換上來的新內閣只能繼續執行賴清德的意志，那換誰意義都不大，依舊會繼續撕裂社會、鬥爭在野。

賴士葆說，民進黨認為卓榮泰民調穩，傾向不換掉卓榮泰，問題是立法院總預算、軍人加薪等僵局該如何解套？他呼籲行政院、立法院還是要溝通，現在賴政府逼著在野黨投降，立院新會期氛圍的關鍵在軍購，朝野若開始審軍購就會比較緩和。

內閣 民進黨 行政院 卓榮泰

延伸閱讀

影／爆料管碧玲「常闖院長辦公室」 卓榮泰：愁眉苦臉進、快快樂樂出

影／行政院長卓榮泰視察海巡署北部機動隊 與同仁共進午餐

強制險逾13年未調整！行政院：強制車險保額將提高為300萬元、7月施行

台美對等貿易協定底定 卓榮泰：百工百業再衝一波

相關新聞

柯文哲批「刁難」李貞秀 陸委會：可參考PRC國籍法辦理

民眾黨不分區立委李貞秀的「國籍」爭議持續延燒，在陸委會不採信她繳交的「戶籍」除籍證明文件後，民眾黨前主席柯文哲14日在出...

賴總統、鄭麗文 有望法鼓山除夕撞鐘

今年年底將舉行九合一選舉，農曆春節期間，賴清德總統全台跑透透，賴總統與國民黨主席鄭麗文可能在除夕晚間共同參加法鼓山撞鐘祈...

續留再戰 卓內閣年後改組機率低

民進黨備戰二○二六年選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起，而隨著台美對等貿易協定（ART）底定，民進黨高層透露，行...

選舉年馬不停蹄！賴總統、蕭美琴分進合擊 年節參香拜廟全台跑透透

農曆春節期間，賴清德總統全台跑透透。賴總統除夕晚上到法鼓山參加撞鐘祈福，從初一到初三，他將從台北出發一路向南參拜共23間...

影／爆料管碧玲「常闖院長辦公室」 卓榮泰：愁眉苦臉進、快快樂樂出

行政院長卓榮泰近午前往海巡署北部機動海巡隊春節前慰問時爆料說，海洋委員會主委管碧玲近1年來經常「闖進院長辦公室」，每一次...

林飛帆：面對習近平2027年有能力攻台目標 台灣沒有時間等待

國安會副秘書長林飛帆接受美媒「戰情室」（War Room）主持人Natalie Winters專訪，宣傳賴清德總統所提1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。