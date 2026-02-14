聽新聞
賴總統、鄭麗文 有望法鼓山除夕撞鐘

聯合報／ 記者張文馨屈彥辰劉懿萱／台北報導

今年年底將舉行九合一選舉，農曆春節期間，賴清德總統全台跑透透，賴總統與國民黨主席鄭麗文可能在除夕晚間共同參加法鼓山撞鐘祈福活動。從初一到初三，賴總統將從台北出發一路向南參拜共廿三間廟宇，並發放福袋給民眾；副總統蕭美琴則分進合擊，參香首站從台中霧峰出發，東到宜蘭五結，再前進南台灣，規畫要參拜十五間廟宇。

從初一起，賴總統上午七時就到台北艋舺龍山寺參香，接著回到萬里老家的忠福宮、昭靈宮，往北至基隆慶安宮，接著往南到新北林口後，直奔嘉義和台南。初二，賴總統也是上午七時從台南市出發，走過屏東、高雄、雲林和南投；初三再到彰化鹿港天后宮、台中、苗栗、新竹，然後到桃園。

蕭美琴的規畫則是與賴總統錯開，她初一都在中台灣參香，初二北返新北、桃園，並前往宜蘭，這也是正副元首過年參香行程中唯一的東部行程；蕭美琴初三前進南部，分別在台南、嘉義、屏東，並以高雄鳳山代天府作為過年參香行程的最終站。

國民黨主席鄭麗文今無公開行程。據了解，鄭麗文於除夕當晚，將參加法鼓山除夕撞鐘祈福，初一將參加佛光山活動；過年期間，鄭麗文也將與文化界、企業界、台商及自美國、大陸等地返台的海外朋友見面，就當前局勢交換意見。

此外，民眾黨前主席柯文哲除夕上午將陪同新竹市副市長、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠，在新竹縣湖口民生市場、新豐鳳蓮市場掃街，初一仍待在新竹，上午在新福源花生醬、香山大庄明烈宮，下午赴開台金山寺、義民廟祈福，並發放福袋給現場民眾，初三將到台北市與民眾黨主席黃國昌合體拜年；而黃國昌因已投入新北市長選舉，春節期間除初三與柯文哲在台北合體外，其他時間都將在新北拜廟和市場掃街。

新竹 除夕 鄭麗文 行程 黨主席 蕭美琴

