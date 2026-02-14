選舉年馬不停蹄！賴總統、蕭美琴分進合擊 年節參香拜廟全台跑透透

農曆春節期間，賴清德總統全台跑透透。賴總統除夕晚上到法鼓山參加撞鐘祈福，從初一到初三，他將從台北出發一路向南參拜共23間廟宇，並發放福袋給民眾；副總統蕭美琴則分進合擊，參香首站從台中霧峰出發，東到宜蘭五結，再前進南台灣，規畫要參拜15間廟宇。

從初一起，賴總統上午7時就到台北艋舺龍山寺參香，接著回到萬里老家的忠福宮、昭靈宮，往北至基隆慶安宮，接著往南到新北林口後，直奔嘉義和台南。初二，賴總統也是上午7時從台南市出發，走過屏東、高雄、雲林和南投；初三再到彰化鹿港天后宮、台中、苗栗、新竹，然後到桃園。

蕭美琴的規畫則是與賴總統錯開，她初一都在中台灣參香，初二北返新北、桃園，並前往宜蘭，這也是正副元首過年參香行程中唯一的東部行程；蕭美琴初三前進南部，分別在台南、嘉義、屏東，並以高雄鳳山代天府作為過年參香行程的最終站。