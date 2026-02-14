快訊

影／爆料管碧玲「常闖院長辦公室」 卓榮泰：愁眉苦臉進、快快樂樂出

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
行政院長卓榮泰（左二）中午與北部機動海巡隊基層同仁共進午餐，海巡署安排去年底大陸軍演期間用中英文廣播驅離海警船的桃園艦分隊長鄭素涵（右二）坐旁邊。記者林昭彰／攝影
行政院卓榮泰近午前往海巡署北部機動海巡隊春節前慰問時爆料說，海洋委員會主委管碧玲近1年來經常「闖進院長辦公室」，每一次都愁眉苦臉進來，快快樂樂地出去。

今天是春節連假第一天，卓院長一早先後到消防署救災救護指揮中心、高速公路局北區交通控制中心，近午抵達海巡署艦隊分署北機隊慰問春節留守值勤人員，並與基層隊員共進午餐。

海委會主委管碧玲致歡迎詞時表示，院長卓榮泰對海巡署的支持，「可以說沒有辦法讓我們用任何言語來表達感謝」，院長甚至用私房錢給予支持，讓海巡署添購許多科技設備提升量能，包過未來「海空一體、精銳海巡」轉型計畫，長達8年600多億元預算也是卓院長蓋章核定。

卓榮泰致詞則說，管碧玲說的「私房錢（預備金）」其實是人民的錢、是國家的錢，只是善加利用。當政府善加利用每1分資源的時候，期許第一線人員也要好好珍惜人民託付的任務與使命。

卓院長還說，管主委在這1年當中，經常利用禮拜四行政院會之後的時間就闖進院長辦公室，「就是跟我說海委會需要哪一些經費，我每一次都看她愁眉苦臉進來，快快樂樂地出去」。

卓榮泰並指稱過完年之後行政院就會全面檢討並改善海巡人員的工作環境與福利制度，讓第一線執勤人員能夠無後顧之憂完成任務，同時喊出「挺海巡護台灣、挺台灣要護海巡」。

海巡署 行政院 卓榮泰 管碧玲

