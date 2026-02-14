林飛帆：面對習近平2027年有能力攻台目標 台灣沒有時間等待

國安會副秘書長林飛帆接受美媒「戰情室」（War Room）主持人Natalie Winters專訪，宣傳賴清德總統所提1.25兆元國防特別預算的意義；他說，面對中國國家主席習近平要求解放軍以2027年達成攻台能力的準備，台灣正與時間賽跑，必須加速建構不對稱戰力、多層次嚇阻能力，承擔起自我防衛的責任。

被問到如果這項國防特別預算沒有通過，會對北京和世界傳遞什麼樣的訊號，林飛帆說，當多數民意支持強化國防，部分在野黨卻沈溺於綏靖主義，近期國民黨赴中的言論應和北京論述，印證他的擔憂；若預算受阻，將向國際傳達「台灣防衛決心動搖」的錯誤訊號，也會讓北京更大膽以軍事挑釁台灣，並把國民黨當作有用的「協力者」弱化台灣。

「戰情室」在2025年底也曾派人來台專訪副總統蕭美琴，就地緣政治、兩岸關係、國防自主、臺美關係及對美投資等議題進行深入訪談。