西洋情人節和陳佩琪粉嫩穿搭 柯文哲要大家肉搜這隻「小雞」

今天是西洋情人節，民眾黨創黨主席柯文哲與妻子陳佩琪一席粉色穿搭，和北市多位小雞一起發春聯，唯獨松信區議員參選人許甫告假陪妻子陳智菡。柯文哲直呼，「應該給他肉搜，他一定帶著陳智菡在哪個地方。」

柯文哲偕陳佩琪上午與秘書長周榆修、北市黨部主委邱慧洳、北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽、中正萬華區議員參選人吳怡萱，在捷運圓山站外發送春聯、紅包、發財金。

被問及今天為何帶陳佩琪出席，待會要去哪約會？柯文哲笑說，今天是西洋情人節，所以把陳佩琪帶出來，以免她在家裡一直寫臉書，反正帶去哪裡不重要，重點是不要讓她坐在電腦桌前面。一席話引發現場一陣笑聲，陳佩琪也害羞地拍了一下柯文哲的手，大曬恩愛。

不過，北市議員小雞們獨缺松山信義區參選人許甫，他人未到，現場擺上人形看板並貼有事假單，上頭寫著「今天是2/14情人節，選舉誠可貴，太座價更高！為了家庭和諧與生命安全，懇請創黨主席准假一天。」柯文哲在上頭簽名批准，也笑說「應該給他肉搜，他一定帶著陳智菡在哪個地方。」