西洋情人節和陳佩琪粉嫩穿搭 柯文哲要大家肉搜這隻「小雞」
今天是西洋情人節，民眾黨創黨主席柯文哲與妻子陳佩琪一席粉色穿搭，和北市多位小雞一起發春聯，唯獨松信區議員參選人許甫告假陪妻子陳智菡。柯文哲直呼，「應該給他肉搜，他一定帶著陳智菡在哪個地方。」
柯文哲偕陳佩琪上午與秘書長周榆修、北市黨部主委邱慧洳、北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽、中正萬華區議員參選人吳怡萱，在捷運圓山站外發送春聯、紅包、發財金。
被問及今天為何帶陳佩琪出席，待會要去哪約會？柯文哲笑說，今天是西洋情人節，所以把陳佩琪帶出來，以免她在家裡一直寫臉書，反正帶去哪裡不重要，重點是不要讓她坐在電腦桌前面。一席話引發現場一陣笑聲，陳佩琪也害羞地拍了一下柯文哲的手，大曬恩愛。
不過，北市議員小雞們獨缺松山信義區參選人許甫，他人未到，現場擺上人形看板並貼有事假單，上頭寫著「今天是2/14情人節，選舉誠可貴，太座價更高！為了家庭和諧與生命安全，懇請創黨主席准假一天。」柯文哲在上頭簽名批准，也笑說「應該給他肉搜，他一定帶著陳智菡在哪個地方。」
對北市選情有信心？柯文哲直呼，「當然有啊」，民眾黨1個選區只提名1人，而且他們都是民眾黨菁英，選票集中，他也很容易去輔選，希望北市6個選區6個議員全部上，應該是沒問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。