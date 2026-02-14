快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

綠改組戰鬥內閣？賴士葆：卓榮泰選北市 立院僵局可解套

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
行政院昨下午舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率農業部長陳駿季（左起）、勞動部長洪申翰、行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、交通部次長陳彥伯、衛福部長石崇良一同出席說明。記者余承翰／攝影
行政院昨下午舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率農業部長陳駿季（左起）、勞動部長洪申翰、行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、交通部次長陳彥伯、衛福部長石崇良一同出席說明。記者余承翰／攝影

美台對等貿易協定（ART）正式簽訂，待送入立法院審查。據稱綠營內部傳可能改組內閣，挽救低迷支持度，備戰2026地方大選，但因關稅問題暫落幕加上支持度回升，傾向暫不改組。國民黨立委賴士葆認為，這等於繼續戰，要逼在野黨投降；民眾黨立院黨團總召陳清龍說，對賴清德總統而言，行政院長卓榮泰可割可棄，改組與否不重要。

民進黨全力備戰今年選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起。有民進黨人士表示，府院黨磨合漸入佳境，「賴卓體制」支持度谷底反彈，加上黨內評估台美關稅結果，社會、市場反應佳，原班人馬續戰立院下會期機會高；一位民進黨中央高層也說，行政院副院長鄭麗君在這回關稅談判政治行情看漲，縱使不選台北市長路更寬，下一步更有扶正閣揆空間。

賴士葆說，民進黨現在認為卓榮泰民調穩，傾向不換掉卓榮泰，問題是立法院這裡怎麼解套？現在都卡住。其實卓榮泰如果換下來去選台北市長，就可以順勢各讓各退一步，包括軍人就可加薪，也可審預算等。

賴士葆呼籲行政、立法還是要溝通，他認為現在氣氛這麼糟，形同要繼續戰，逼著在野黨投降。針對新會期氛圍可能邁向和緩或更為衝突，他認為關鍵在軍購，大家審軍購的話，就會比較和緩。

陳清龍說，對賴總統而言，卓榮泰可割可棄。內閣改組與否並不重要，因為若換上來的新內閣只能繼續執行賴清德的意志，那換誰意義都不大，依舊會繼續撕裂社會、鬥爭在野。

卓榮泰 民進黨 內閣

延伸閱讀

國防預算GDP3%被寫入台美協議 賴士葆：缺乏彈性 沒做到會被懲罰

關稅談判 卓榮泰： 大家同心協力 行政立法兩院一致把關稅談判完成

稱花近8千億美元換省5%關稅 賴士葆：這筆買賣有成功嗎

「天然氣從哪來較安全？」國營企業增加對美採購 張惇涵：答案不言而喻

相關新聞

卓內閣年後改組機率低 鄭麗君關稅戰後政治行情看漲

民進黨備戰年底縣市長及縣市議員選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起。民進黨人士表示，府院黨磨合漸入佳境，「賴卓體制...

迎戰年底地方選舉 綠縣市長參選人對內閣有期待

民進黨今年提前啟動年底縣市長選舉提名布局，但在大環境執政逆風下，選情仍具挑戰，綠營參選人期盼行政團隊扮演堅實後盾，有節奏...

綠改組戰鬥內閣？賴士葆：卓榮泰選北市 立院僵局可解套

美台對等貿易協定（ART）正式簽訂，待送入立法院審查。據稱綠營內部傳可能改組內閣，挽救低迷支持度，備戰2026地方大選，...

橘子被爆過年返台交手機紀錄？柯文哲要「鏡新聞」新年重新做人

京華城案，鏡新聞指證人「橘子」許芷瑜在香港，過年可能返台、甚至交出有民眾黨前主席柯文哲會見對象紀錄的手機。柯文哲今出席活...

李貞秀除籍證明不被陸委會採信 柯文哲：這就是刁難

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議延燒，陸委會不採信她繳交的除籍證明書。前主席柯文哲今出席活動時表示，大家都曉得這是刁難，...

李貞秀註銷陸籍陸委會不受理 黃國昌嗆民進黨的法律初一十五不一樣

民眾黨不分區立委李貞秀雙重國籍引發爭議，李昨要求陸委會幫她辦理放棄國籍，並稱1993年已經註銷中國戶籍，但陸委會副主委梁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。