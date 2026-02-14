綠改組戰鬥內閣？賴士葆：卓榮泰選北市 立院僵局可解套

美台對等貿易協定（ART）正式簽訂，待送入立法院審查。據稱綠營內部傳可能改組內閣，挽救低迷支持度，備戰2026地方大選，但因關稅問題暫落幕加上支持度回升，傾向暫不改組。國民黨立委賴士葆認為，這等於繼續戰，要逼在野黨投降；民眾黨立院黨團總召陳清龍說，對賴清德總統而言，行政院長卓榮泰可割可棄，改組與否不重要。

民進黨全力備戰今年選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起。有民進黨人士表示，府院黨磨合漸入佳境，「賴卓體制」支持度谷底反彈，加上黨內評估台美關稅結果，社會、市場反應佳，原班人馬續戰立院下會期機會高；一位民進黨中央高層也說，行政院副院長鄭麗君在這回關稅談判政治行情看漲，縱使不選台北市長路更寬，下一步更有扶正閣揆空間。

賴士葆說，民進黨現在認為卓榮泰民調穩，傾向不換掉卓榮泰，問題是立法院這裡怎麼解套？現在都卡住。其實卓榮泰如果換下來去選台北市長，就可以順勢各讓各退一步，包括軍人就可加薪，也可審預算等。

賴士葆呼籲行政、立法還是要溝通，他認為現在氣氛這麼糟，形同要繼續戰，逼著在野黨投降。針對新會期氛圍可能邁向和緩或更為衝突，他認為關鍵在軍購，大家審軍購的話，就會比較和緩。

陳清龍說，對賴總統而言，卓榮泰可割可棄。內閣改組與否並不重要，因為若換上來的新內閣只能繼續執行賴清德的意志，那換誰意義都不大，依舊會繼續撕裂社會、鬥爭在野。