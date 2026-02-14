台美關係寫新頁 美中西部7州友台力量爆發式賀年

台美經貿及各項雙邊關係寫下新頁，美國各地友台力量也顯著擴大。美國中西部7州多達60多位政要首長，首度共同在Youtube與社群媒體祝賀台灣民眾與當地僑胞農曆新年快樂，期許提升台灣與美國中西部夥伴關係，馬力全開。

美國中西部伊利諾、印第安納、愛荷華、密西根、明尼蘇達、俄亥俄及威斯康辛等7州國會議員、州市首長、州府官員、州市議會「友台連線」共同主席及議員等，多達62位美國中西部及國會兩黨政要，近日共同以錄影方式，向在美中西部僑胞及2300萬台灣民眾祝賀農曆「金馬新年」萬馬奔騰、平安快樂。

美國中西部政要包括伊利諾州聯邦眾議員佛斯特（Bill Foster）、台裔副州長侯炳文（Grace Hou）、明尼蘇達州副州長佛蘭納根（Peggy Flanagan）、農業廳長皮特森（Thom Petersen）、芝加哥市市長強森（Brandon Johnson）、印第安納州州務卿莫拉萊斯（Diego Morales）、經發廳總裁李察遜（JoshRichardson）熱情參與錄影連線。

俄亥俄州州務卿拉羅斯（Frank LaRose）、沃倫（Warren）市市長佛蘭克林（William D. Franklin）、愛荷華州州務卿培特（Paul Pate）、州參議長辛克雷（Amy Sinclair）等多位市長、各州市議會兩黨領袖及「友台連線」共同主席，以錄影方式向在美中西部僑胞及國人祝賀馬年吉祥、新年快樂。

駐芝加哥辦事處長類延峰表示，誠摯向轄區內所有僑胞及台灣鄉親致上新年祝福。過去一年台美經貿達到前所未有的戰略高度，台灣與美中西部關係持續深化，在經貿、科技、教育及人文交流都有豐碩成果，展現台美共同價值與堅實夥伴情誼。

他說，展望未來，期盼台美合作如駿馬奔馳、蒸蒸日上，為台美民眾創造更多福祉。

伊州聯邦眾議員佛斯特祝賀台灣人民及在美中西部僑民馬年吉祥。副州長侯炳文、審計長孟多薩（Susana Mendoza）、台裔州眾議員楊啟華（JanetYang Rohr）及密西根州州眾議員麥克唐納（SharonMacDonell）等人以中文祝賀大家「新年快樂」，期待雙邊關係持續深化。

明州副州長佛蘭納根及農業廳長皮特森代表明州向台灣致賀，並重申台灣與明州農業貿易夥伴的重要性。

印州州務卿莫拉萊斯期待台灣及印州持續鞏固夥伴關係，並邀請台灣友人一同慶祝今年美國建國250週年。

伊州州參議員路易斯（Seth Lewis）及威州州眾議員史塔布斯（Shelia Stubbs）祝賀今年為台灣總統直選30週年，期待雙邊姊妹夥伴關係持續強化。

俄州州務卿拉羅斯憶及過去訪台美好回憶，祝所有台灣民眾新年駿馬奔騰。愛州州眾議員威爾遜（Elizabeth Wilson）笑稱家人長年訪台，對台灣印象深刻良好。

俄州參眾議院「友台連線」兩黨共同主席安東尼（Nickie Antonio）、馬修斯（Ty Mathews）；密州眾院「友台連線」共同主席摩根（Jason Morgan）；伊州參議院兩黨領袖萊特福特（Kimberly Lightford）、柯蘭（John Curran）及威州眾院「友台連線」共同主席麥蓋爾（Tip McGuire）、艾倫（Scott Allen）等多位各州參眾院領袖；芝加哥市議會「友台連線」共同主席芮里（Brendan Reilly）等跨黨派州市議員，也都祝賀台灣人民新年快樂，並重申深化台美雙邊情誼的支持。

美國中西部計有62位聯邦眾議員、副州長、市長、州務卿、農經首長、跨黨派州市議會領袖、「友台連線」共同主席等政要，向台灣民眾及中西部僑胞表達溫暖誠摯的新年祝賀，彰顯台美中西部人民深厚情誼。