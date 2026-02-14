李貞秀除籍證明不被陸委會採信 柯文哲：這就是刁難

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議延燒，陸委會不採信她繳交的除籍證明書。前主席柯文哲今出席活動時表示，大家都曉得這是刁難，程序沒辦法辦，也說不要在過年討論這問題，要政府認真做事就好了。

民眾黨前主席柯文哲偕妻子陳佩琪上午與秘書長周榆修、北市黨部主委邱慧洳、北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽、中正萬華區議員參選人吳怡萱等人，在捷運圓山站外發送春聯、紅包、發財金。

被問及李貞秀昨天有繳交註銷戶籍的證明書，但陸委會認為她的證明書與其他陸配「很不一樣」而不採信。柯文哲直言，李貞秀會去回答，她應該會把她一些證件直接拿出來。

柯文哲認為，政府本來就要替老百姓解決問題，能不能乾脆去請教陸委會，告訴我們要怎麼做？把流程圖寫出來，不然就指導或協助去辦程序，這樣就好了。

「大家都曉得，這個就是刁難，就是程序沒辦法辦」，柯文哲說，不要在過年討論這個問題，政府認真做事就好了，為什麼故意要在這種小事上面這樣搞，一開始出來明白講說陸配不可以從政，民眾黨當初就不要提名她就好，程序全部都走完了，現在才在跟人家講說不可以。