李貞秀註銷陸籍陸委會不受理 黃國昌嗆民進黨的法律初一十五不一樣

民眾黨不分區立委李貞秀雙重國籍引發爭議，李昨要求陸委會幫她辦理放棄國籍，並稱1993年已經註銷中國戶籍，但陸委會副主委梁文傑表示，李貞秀的證明書和其它中配寫法不同，她參選時確實不符規定，陸委會也不會幫忙辦程序。

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今與新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢等人，前往板橋花市與民眾和攤商拜年。

針對李貞秀的國籍爭議，黃國昌受訪表示，在台灣的法律適用應要有一致性，不要初一十五不一樣，為何民進黨在蔡英文時期的主政下，當時的陸委會主委邱太三沒有這種問題，但到賴清德政府就一百八十度的大轉變，對法律的解釋與適用都與過去不同，讓人無所適從。

黃國昌說，如果連政府自己都做不到的事，卻要強迫一個人去完成客觀上根本不可能完成的任務，這是強人所難，李貞秀委員先前就已宣示效忠中華民國，宣示效忠憲法與台灣人民，她也明確提出要除去中華人民共和國的國籍，更提出申請文件，實際上的困難是對方根本不受理。