李貞秀註銷陸籍陸委會不受理 黃國昌嗆民進黨的法律初一十五不一樣

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
黃國昌今天與新北市議員參選人至板橋花市與攤商拜年。記者林媛玲／攝影
黃國昌今天與新北市議員參選人至板橋花市與攤商拜年。記者林媛玲／攝影

民眾黨不分區立委李貞秀雙重國籍引發爭議，李昨要求陸委會幫她辦理放棄國籍，並稱1993年已經註銷中國戶籍，但陸委會副主委梁文傑表示，李貞秀的證明書和其它中配寫法不同，她參選時確實不符規定，陸委會也不會幫忙辦程序。

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今與新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢等人，前往板橋花市與民眾和攤商拜年。

針對李貞秀的國籍爭議，黃國昌受訪表示，在台灣的法律適用應要有一致性，不要初一十五不一樣，為何民進黨在蔡英文時期的主政下，當時的陸委會主委邱太三沒有這種問題，但到賴清德政府就一百八十度的大轉變，對法律的解釋與適用都與過去不同，讓人無所適從。

黃國昌說，如果連政府自己都做不到的事，卻要強迫一個人去完成客觀上根本不可能完成的任務，這是強人所難，李貞秀委員先前就已宣示效忠中華民國，宣示效忠憲法與台灣人民，她也明確提出要除去中華人民共和國的國籍，更提出申請文件，實際上的困難是對方根本不受理。

黃國昌強調，若陸委會或海基會本來就扮演兩岸間彼此溝通或傳遞重要文書的管道，那現在連陸委會都做不到，是要怎麼強人所難。

民眾黨立委李貞秀註銷陸籍陸委會不受理，黃國昌今嗆民進黨的法律初一十五不一樣。記者林媛玲／攝影
民眾黨立委李貞秀註銷陸籍陸委會不受理，黃國昌今嗆民進黨的法律初一十五不一樣。記者林媛玲／攝影

