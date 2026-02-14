王婉諭率新人向鄉親拜年 宣布時力竹縣至少提名3席拚黨團

時代力量黨主席王婉諭今早與陪同黨內的新竹縣第二選區竹北東區縣議員擬參選人張育慈及新埔鎮鎮民代表擬參選人林旭良向鄉親拜年。王婉諭表示，本屆選舉時力在竹縣至少提名3席，力拚竹市以外第二個議會黨團。

王婉諭今早來到竹北市場拜年，並發放「吃好睡好」春聯給市民朋友。王婉諭表示，今天適逢過年前夕，來到竹北市場跟大家拜個早年的同時，也鄭重向鄉親報告這次時代力量對於新竹縣選戰的規畫願景。過去幾年以來，時代力量扎根新竹縣，沒有一刻缺席，未來當然也會持續替地方打拼，從基層改變政治。

王婉諭說，本屆選舉時代力量會為鄉親推薦最好的人選，包含今日首度亮相的擬參選人，新竹縣第二選區竹北東區的張育慈，她是竹北長大的在地人、中央大學客家社會文化碩士，曾經在新竹縣政府等處歷練，也擔任時代力量的媒體聯絡人。

王婉諭強調，時力將至少提名3席縣議員參選人，力拚在議會中組成黨團，未來與新竹市的時代力量議會黨團連袂合作，共同解決大新竹遇到的困境、回應民眾的期待。代表的部分，除了在新埔鎮第四選區提名林旭良參選鎮民代表外，未來時代力量也會持續公布更多優質的參選人，絕不會讓鄉親失望。