快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

影／鄭麗文「隔江打盧」？盧秀燕：我跟鄭主席情同姊妹、有商有量

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今春節年假第一天，到環保局南屯區清潔隊，慰問清潔人員辛勞。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今春節年假第一天，到環保局南屯區清潔隊，慰問清潔人員辛勞。記者趙容萱／攝影

國民黨下屆台中市長人選未定，傳出有名嘴爆料台中市長初選內幕，指國民黨主席鄭麗文「隔江打盧」，把協調不成、基層焦慮的鍋，全甩給台中市長盧秀燕。對此，盧秀燕說今受訪時說，「不會」；她強調，「我跟鄭主席情同姊妹、有商有量」，彼此商量、尊重，外界不必見縫插針。

國民黨下屆台中市長選舉姐弟之爭有新進展，黨中央秘書長李乾龍昨親自赴台中市黨部協調，江啟臣與楊瓊瓔均派代表列席，會中確定不公布民調時間、民調公司、民調數字等「3不」共識。台中市黨部表示會議圓滿結束，雙方已取得共識，黨中央會在3月底民調結束後馬上公布結果，對外確定提名人選。

盧秀燕今春節年假第一天，到環保局南屯區清潔隊，慰問清潔人員辛勞。盧秀燕會後受訪，對於媒體詢問對於名嘴說鄭麗文「隔江打盧」看法時，她說「不會」，並指出，「我跟鄭主席情同姊妹、有商有量」，也因此在所有事情的過程中，都彼此商量、彼此尊重，所以外界不必見縫插針。

台中市長盧秀燕（中）受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今春節年假第一天，到環保局南屯區清潔隊，慰問清潔人員辛勞。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今春節年假第一天，到環保局南屯區清潔隊，慰問清潔人員辛勞。記者趙容萱／攝影

民調 盧秀燕

延伸閱讀

影／下屆市長人選傳盧秀燕「出手」？本尊曝這點最重要：不會網內互打

影／李四川投入新北選戰？ 鄭麗文盼討個好彩頭：全台灣人都很高興

李四川確定參選新北市長？ 鄭麗文喊眾望所歸：新北市民心都安了

接見星國駐台代表 鄭麗文：兩岸和平也需國際社會支持與參與

相關新聞

卓內閣年後改組機率低 鄭麗君關稅戰後政治行情看漲

民進黨備戰年底縣市長及縣市議員選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起。民進黨人士表示，府院黨磨合漸入佳境，「賴卓體制...

迎戰年底地方選舉 綠縣市長參選人對內閣有期待

民進黨今年提前啟動年底縣市長選舉提名布局，但在大環境執政逆風下，選情仍具挑戰，綠營參選人期盼行政團隊扮演堅實後盾，有節奏...

西洋情人節和陳佩琪粉嫩穿搭 柯文哲要大家肉搜這隻「小雞」

今天是西洋情人節，民眾黨創黨主席柯文哲與妻子陳佩琪一席粉色穿搭，和北市多位小雞一起發春聯，唯獨松信區議員參選人許甫告假陪...

李四川弟涉恐嚇取財遭起訴 黃國昌：不用過度渲染

民眾黨主席黃國昌「母雞帶小雞」上午陪同黨內的議員參選人陳世軒、林子宇、陳語倢、陳怡君，前往新北市板橋花市與民眾拜票。

綠改組戰鬥內閣？賴士葆：卓榮泰選北市 立院僵局可解套

美台對等貿易協定（ART）正式簽訂，待送入立法院審查。據稱綠營內部傳可能改組內閣，挽救低迷支持度，備戰2026地方大選，...

橘子被爆過年返台交手機紀錄？柯文哲要「鏡新聞」新年重新做人

京華城案，鏡新聞指證人「橘子」許芷瑜在香港，過年可能返台、甚至交出有民眾黨前主席柯文哲會見對象紀錄的手機。柯文哲今出席活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。