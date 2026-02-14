影／鄭麗文「隔江打盧」？盧秀燕：我跟鄭主席情同姊妹、有商有量
國民黨下屆台中市長人選未定，傳出有名嘴爆料台中市長初選內幕，指國民黨主席鄭麗文「隔江打盧」，把協調不成、基層焦慮的鍋，全甩給台中市長盧秀燕。對此，盧秀燕說今受訪時說，「不會」；她強調，「我跟鄭主席情同姊妹、有商有量」，彼此商量、尊重，外界不必見縫插針。
國民黨下屆台中市長選舉姐弟之爭有新進展，黨中央秘書長李乾龍昨親自赴台中市黨部協調，江啟臣與楊瓊瓔均派代表列席，會中確定不公布民調時間、民調公司、民調數字等「3不」共識。台中市黨部表示會議圓滿結束，雙方已取得共識，黨中央會在3月底民調結束後馬上公布結果，對外確定提名人選。
盧秀燕今春節年假第一天，到環保局南屯區清潔隊，慰問清潔人員辛勞。盧秀燕會後受訪，對於媒體詢問對於名嘴說鄭麗文「隔江打盧」看法時，她說「不會」，並指出，「我跟鄭主席情同姊妹、有商有量」，也因此在所有事情的過程中，都彼此商量、彼此尊重，所以外界不必見縫插針。
