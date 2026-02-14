北檢起訴10立委 鄭正鈐：行政權透過檢方介入立法運作

立法院因議事攻防，朝野立委爆肢體衝突，台北地檢署依傷害罪，起訴藍綠共10名立委。國民黨立委鄭正鈐質疑北檢雙標，表示藍委當時是為了維持議事運作，做出「職權附隨行為」，若被認定為傷害罪，等同讓行政權透過檢方之手介入立法運作，侵蝕憲政上的權力分立。

鄭正鈐說，北檢大規模起訴10名立委，並援引釋字第435號，認定議場肢體衝突不具免責權。他不支持任何形式的暴力，也尊重受傷的人提告的權利。但真正的問題是，檢方是否已經開始把議場衝突直接當刑案處理，甚至出現選擇性偵辦。

鄭正鈐認為，大法官釋字第435號解釋被片面引用，其核心精神是確保立委行使職權能「無所瞻顧」，對議事行為給予最大程度保障。雖然解釋中提到「蓄意侵害他人法益」不在保障之列，但也強調，個案是否逾越範圍，必須放在「維持議事運作」的脈絡中判斷，並應尊重議會自律。

鄭正鈐表示，換句話說，釋字435號要求審慎衡量行為究竟是單純暴力，還是「與職權相關的附隨行為」。北檢卻只引用「不受保障」那一段，就把議事攻防直接當成刑事案件。

鄭正鈐質疑，排除干擾，也算犯罪？當時民進黨立委衝撞主席台、干擾議事時，國民黨立委構築人牆、排除干擾，本質上是為了維持議事運作的「職權附隨行為」。若這一切都被直接認定為傷害罪，等同讓行政權透過檢方之手介入立法運作，侵蝕憲政上的權力分立。

鄭正鈐指出，為何公訴罪視而不見？更令人質疑的是北檢偵辦的「雙重標準」。 民進黨立委干擾議事、搶奪公文、衝撞議事人員，這些行為早已涉犯「妨害公務罪」，這是檢察官應主動偵辦的公訴罪，不待提告就該啟動。但檢方卻視而不見，這樣的落差，自然引發「選擇性偵辦」的質疑。

鄭正鈐強調，司法應該是正義的最後防線，而非政治攻防的延伸。如果議場攻防動輒被當成刑事案件處理，被侵蝕的，將是國會對政府的監督權。