台美簽署貿易協定 美國駐中使領館轉發台美官員合照

中央社／ 華盛頓13日專電

歷經10個月談判，台美昨天簽署對等貿易協定，美國貿易代表署（USTR）隨即在X平台發布多則相關推文及台美官員合照，包括行政院副院長鄭麗君及美國貿易代表葛里爾等人，就連美國駐中使領館也在其X帳號轉發推文及合照。

由鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊本週稍早赴美，與美方進行簽署前的最後會議。在鄭麗君、葛里爾（Jamieson Greer）及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等人見證下，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（IngridLarson）和駐美代表俞大㵢昨天共同簽署台美對等貿易協定。

美國貿易代表署除了和行政院同步發出新聞稿外，隨後也在X發文寫道，這項貿易協定強化「我們的供應鏈韌性」，並為美國農民、牧民及製造商在亞洲創造更多機會。推文同時附上4張台美官員互動的照片，包括葛里爾、盧特尼克、藍鶯、鄭麗君、楊珍妮及俞大㵢。

在另外2則推文中，美國貿易代表署則提到台灣將降低對美國工業及農業出口的貿易壁壘，以及台灣將增加採購美國產品，包括價值444億美元的液化天然氣與石油，152億美元的民用飛機與引擎，252億美元的電力設備。

值得注意的是，美國駐中使領館也在其X帳號轉發這3則推文。

此外，台美簽署對等貿易協定也確立美國對台灣的對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠，並爭取到逾2000項輸美產品豁免對等關稅，輸美平均關稅將降至12.33%。

