林楚茵籲李貞秀：立委不只是謹慎立法 更要尊重行政權

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續。民進黨立委林楚茵表示，李貞秀若宣稱早在2004年就已註銷中國戶籍，就請拿出當年的正式文件，依法說清楚、把資料補齊，補件、補資格從來不困難，困難的是有人想用情緒操作來替自己開脫。

林楚茵指出，更何況李貞秀自己也說過「比較懶、能不做就不做」，那不就坐實當年的怠惰？怠惰就要自食惡果，而不是現在把個人疏失包裝成政府欺負，陸委會依法行政，不會欺負中國籍配偶。

林楚茵說，整件事就像沒有資格參加考試的黑戶學生，立法院長韓國瑜開後門先讓人入學，走後門被抓包，就跑去一哭二鬧，想用大哭大鬧掩飾心虛。她奉勸李貞秀，真心想當中華民國台灣立法委員，就遵守制度，不要拿所有中國配偶當擋箭牌，更不要把守法的中國配偶當遮羞布。