林楚茵籲李貞秀：立委不只是謹慎立法 更要尊重行政權

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續。民進黨立委林楚茵表示，李貞秀若宣稱早在2004年就已註銷中國戶籍，就請拿出當年的正式文件，依法說清楚、把資料補齊，補件、補資格從來不困難，困難的是有人想用情緒操作來替自己開脫。

林楚茵指出，更何況李貞秀自己也說過「比較懶、能不做就不做」，那不就坐實當年的怠惰？怠惰就要自食惡果，而不是現在把個人疏失包裝成政府欺負，陸委會依法行政，不會欺負中國籍配偶

林楚茵說，整件事就像沒有資格參加考試的黑戶學生，立法院長韓國瑜開後門先讓人入學，走後門被抓包，就跑去一哭二鬧，想用大哭大鬧掩飾心虛。她奉勸李貞秀，真心想當中華民國台灣立法委員，就遵守制度，不要拿所有中國配偶當擋箭牌，更不要把守法的中國配偶當遮羞布。

李貞秀 配偶 林楚茵

相關新聞

卓內閣年後改組機率低 鄭麗君關稅戰後政治行情看漲

民進黨備戰年底縣市長及縣市議員選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起。民進黨人士表示，府院黨磨合漸入佳境，「賴卓體制...

迎戰年底地方選舉 綠縣市長參選人對內閣有期待

民進黨今年提前啟動年底縣市長選舉提名布局，但在大環境執政逆風下，選情仍具挑戰，綠營參選人期盼行政團隊扮演堅實後盾，有節奏...

顧立雄春節前慰勞部隊 捨加菜金頒「慰問金」有何眉角

春節期間，三軍統帥與國軍首長、高司將領勤於赴各基層部隊慰勞，出手頒贈團體「加菜金」。但國防部長顧立雄日前到北部202廠與規格鑑測中心等單位，則是頒贈一封望之厚重的「慰問金」，傳受部隊歡迎的程度，遠高於「加菜金」。顧立雄過去金管會主委的專業財經法律背景，顯然有效應用在國軍主計手段上的「眉角」曝光。

林楚茵籲李貞秀：立委不只是謹慎立法 更要尊重行政權

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續。民進黨立委林楚茵表示，李貞秀若宣稱早在2004年就已註銷中國戶籍，就請拿出當年的正式文件，...

秀除籍證明 李貞秀：陸配不是外人、是台灣一份子

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議延燒，李貞秀昨親赴陸委會前開記者會，強調早在民國八十八年註銷大陸湖南戶籍，並哽咽地說「陸...

朱立倫攜手北北基桃首長 辦「模擬MegaCity」營隊

2026選戰開打，由「桃園市日新協會」與萊爾校長製作團隊的「風向株式會社」共同主辦，3月14日、15日舉辦「模擬方城市M...

