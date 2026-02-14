卓內閣年後改組機率低 鄭麗君關稅戰後政治行情看漲

民進黨備戰年底縣市長及縣市議員選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起。民進黨人士表示，府院黨磨合漸入佳境，「賴卓體制」支持度谷底反彈，加上黨內評估台美關稅結果各界反應佳，原班人馬續戰立院下會期機會高；一位民進黨中央高層則說，行政院副院長鄭麗君在這回關稅談判政治行情看漲，縱使不選台北市長路更寬，未來更有扶正閣揆空間。

每逢過完農曆新年，是立法院新會期開議之時，若有新任行政院長，正好在會期初赴立院施政報告，因此被視為內閣改組的時機點。

民進黨高層透露，內閣傾向不改組一個直接的原因就是，卓內閣挺過大罷免風波低潮後，已漸入佳境；根據民進黨自己做的民調，賴、卓的信任度在去年底就超越不信任度，已經黃金交叉，且聲勢看漲的趨勢延續到了今年初；連同內閣施政滿意度也是超過不滿意度，同樣黃金交叉了，在在顯示卓內閣「油箱還有油」。

台美關稅底定，民進黨綜合評估，對綠營選情會是加分，這也形成了卓內閣續戰最大底氣，已穩住陣腳拚年底選戰。民進黨人士分析，另一個訊號是民進黨布局台北市長選戰進度，未能在農曆年前完成，而目前黨內大熱門人選正是行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君，兩人未在過年前披掛上陣，內閣自然也沒有年後配合順勢改組的必要性。

黨內人士特別點名鄭麗君，經過這回關稅戰後，政治行情看漲，盡管鄭一再重申無參選台北市長意願，但其專業、冷靜、理性形象已成形，未來若不踏上選舉路，在執政團隊中也將另有重用，雖然內閣短時間改組機會不大，但放眼未來，甚至已出現未來扶正擔任行政院長的呼聲。

此外，異動時機、接棒人選都欠東風，綠營人士分析，內閣更迭通常圍繞在施政表現，對內行政院面對藍白違憲修法、侵犯行政權，難以評論功過，對外近日台美協定告捷，自然不具備內閣改組條件；另一項改組因素則為「敗選」為依據，目前也並非時機。綜合來看，卓內閣挺過關稅硬仗後，已經準備擔負起輔選年底九合一選戰的責任。