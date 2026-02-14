迎戰年底地方選舉 綠縣市長參選人對內閣有期待

民進黨今年提前啟動年底縣市長選舉提名布局，但在大環境執政逆風下，選情仍具挑戰，綠營參選人期盼行政團隊扮演堅實後盾，有節奏地端出有感政績，並加強捍衛政策速度與闢謠能力，才能在選舉突圍得分。對於整體選情，綠營人士評估，台美關稅談判告捷，加上在野拒審預算創造對比，選情不會比上屆更差。

地方選舉向來注重民生議題，對於未來內閣團隊，民進黨選將抱有期待。一位中南部參選人提到，行政團隊必須在物價、居住、治安及醫療等「生活最前線」議題持續加碼、快速回應；同時強化「地方隊友」角色，透過前瞻建設或地方提計畫供中央核定，充實地方建設。該參選人提到，行政院溝通方式也要升級，把複雜政策講得直白、更接地氣，讓前線公職民代拿著簡單淺白的談參對外說明。

民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃表示，她對行政團隊扮演候選人堅實後盾有信心，期待能快速回覆地方建設、民生福利相關訴求，弭平朝小野大動彈不得的劣勢，讓地方民眾感覺到「民進黨執政絕對力挺台南鄉親」；卓內閣漸入佳境各界有目共睹，她強力推動的農退儲金、老農津貼也獲正面回應，這就會贏得民眾掌聲。

對於執政逆風對地方選舉的影響，一位北部綠營選將分析，台美關稅結果底定稅率降為15%且不疊加，獲產業界及國人普遍肯定，並展現在民調滿意度上；反觀國民黨和民眾黨不願負起立委職責，實質審查總預算、軍購特別條例，更抹黑工商業界都讚許的關稅協定，人民對在野黨不滿有逐漸升高趨勢。

該選將表示，今年經濟展望不錯，縣市長候選人又早早確定、早早起跑下，相信執政黨氣勢會逐漸凝聚。