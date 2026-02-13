朱立倫攜手北北基桃首長 辦「模擬MegaCity」營隊

2026選戰開打，由「桃園市日新協會」與萊爾校長製作團隊的「風向株式會社」共同主辦，3月14日、15日舉辦「模擬方城市MegaCity」，邀請朱立倫擔任營隊「總導師」，並邀集北北基桃首長親自授課城市發展及願景，培育青年人才、探討北北基桃政策可能性。

「日新協會」發起人、桃園市議員凌濤表示，城市治理需要實戰經驗的傳承，這次營隊導入「導師制度」，邀請擁有豐富行政資歷的前市長朱立倫出任總導師，並邀請台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑及未來的新北市長李四川組成強大講師群。

凌濤說，強大講師群帶領學員了解政策背後的產製過程與推動阻力，如何穩健治理，以及一窺首長們對於擘劃「北北基桃Mega City」的城市藍圖。

凌濤表示，過去包括台北無菸城市、桃園老城再生、新北通學巷2.0 及 TPASS 通勤月票等實質案例，政策的落實並非一蹴可幾，有賴理性科學地面對各項議題，穩健務實地推動，此次營隊期待讓學員扮演決策者、監督者與倡議者，模擬市府、議會、以及公民團體的三方折衝。

「風向株式會社」、國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，此次營隊捨棄純粹的演講模式，加入「沉浸式決策模擬」。學員將在兩天營隊之中經歷「市長講堂」、「角色分工與戰略討論」、「城市公關與攻防」、「政策提案與博弈」等課程安排，期間將不斷面臨政策挑戰，也會透過模擬質詢體驗行政、立法與公民的三方折衝，培養青年政治攻防的判斷力與即時應變能力。

韋淳祐表示，營隊將邀集「神秘嘉賓」、立法委員、縣市議員民代加入互動環節，並由前發言人楊智伃、康晉瑜、鄧凱勛等擔任課程助教。課程結束後，更規畫評選表現優異學員進入深度培訓「新生學塾」，讓青年有機會走入實務現場，為未來投入公共事務奠定根基。

凌濤指出，透過這次營隊，希望能發掘具備執行力與創新思維的青年。活動自即日起開放報名，對象為18至30歲大專院校及研究所學生，報名形式將採書面審查，預計僅錄取30名精銳學員。呼籲所有對公共事務有熱忱，敢於挑戰的青年手刀報名。

活動詳情及報名連結：https://forms.gle/KSnqF4SaPc3nFwjP8（需登入Google帳號）。最新動態將在「風向123事」臉書公布。