聽新聞
0:00 / 0:00

台南議長賄選案 邱莉莉等人二審無罪

聯合報／ 記者邵心杰吳淑玲／台南報導
台南市議長邱莉莉說，自始至終相信自己清白，感謝獲沉冤昭雪。圖／聯合報系資料照片
台南市議長邱莉莉說，自始至終相信自己清白，感謝獲沉冤昭雪。圖／聯合報系資料照片

台南正副議長邱莉莉、林志展賄選案一審判無罪，檢方援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人是具體謀議具犯意聯絡，上訴後建請從重量刑，但昨日二審仍以事證不足駁回，台南市藍綠陣營對此判決看法迥異，法界人士認為此案事關重大，檢方可能上訴三審。

此案檢方共起訴邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽等十人，檢方不服上訴，其中台南市區漁會前理事長林士傑遭槍殺身亡而不受理。

台南高分院指出，檢察官並未提出足以影響原判決新事證，應予以駁回。議長邱莉莉得知判決後感謝司法還她清白，也謝謝三年來一路關心的好友，「讓你們費心了」。她強調，從事政治工作廿多年坦蕩蕩，人格不容汙衊，但此案讓她身心飽受折騰。

市議員蔡育輝說，邱莉莉任內打破「台南市議會議長一定會出事」的政治魔咒，但與過去國民黨前議長李全教的案件相比，令人感嘆司法背離民間觀感。從案件嚴重性來看，李全教案情相對較輕。

反觀邱莉莉案一、二審均判無罪，期間涉及「買房打折」等被認為具有對價關係的情節，令人對司法產生疑問。

和邱莉莉同為「挺憲派」的議員周嘉韋則認為，檢方若沒有新的事證，未來就不要再上訴，以免浪費司法資源。

律師黃睦涵認為，事關重大且敏感的公職人員選罷法案件，檢方應會再上訴三審，尋求最高法院的認同。

延伸閱讀

台南正副議長賄選案…邱莉莉等9人二審仍無罪 高分院：無新事證

台南議長賄選案二審仍無罪 法界人士認為檢方可能上訴三審

台南市議長賄選二審仍無罪 綠議員籲：檢方無新事證不要再上訴

馬英九涉三中案二審無罪 高檢署提起上訴

相關新聞

台南議長賄選案 邱莉莉等人二審無罪

台南正副議長邱莉莉、林志展賄選案一審判無罪，檢方援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人是具體謀議具犯意聯絡，上訴後建請...

朱立倫攜手北北基桃首長 辦「模擬MegaCity」營隊

2026選戰開打，由「桃園市日新協會」與萊爾校長製作團隊的「風向株式會社」共同主辦，3月14日、15日舉辦「模擬方城市M...

親自去註銷國籍不被受理 李貞秀嗆梁文傑：忘記自己是陸委會副主委？

陸配民眾黨立委李貞秀爭議延燒，她今駁斥登記有雙重戶籍，並授權委請陸委會協助註銷大陸「國籍」。陸委會副主委梁文傑指，李貞秀...

祝壽童永百歲、向童子瑋傳授治理心法 宋楚瑜：要有長遠藍圖

親民黨主席宋楚瑜今天到基隆慶安宮向榮譽主委童永拜早年，並祝賀百歲高壽。宋楚瑜也以自身擔任多年省主席行政歷練，向民進黨市長...

再槓李貞秀 陸委會不採信除籍文件登載時間：寫法跟別人「很不一樣」

民眾黨立委李貞秀13日下午前往陸委會所在的中央聯合辦公大樓舉行記者會，針對陸委會指控她登記時有雙重戶籍表示駁斥，並授權委...

影／李貞秀哽咽出示除籍證明 授權陸委會代辦放棄中國籍

民眾黨立委李貞秀近日因雙重國籍身分引起爭議，她今天在民眾黨團幹事長邱慧洳與立委陳昭姿陪同下，在陸委會前舉辦記者會。李貞秀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。