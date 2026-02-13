親自去註銷國籍不被受理 李貞秀嗆梁文傑：忘記自己是陸委會副主委？

陸配民眾黨立委李貞秀爭議延燒，她今駁斥登記有雙重戶籍，並授權委請陸委會協助註銷大陸「國籍」。陸委會副主委梁文傑指，李貞秀的除籍證明書跟其他陸配「很不一樣」，並回絕李貞秀委託代辦註銷國籍要求。對此，李貞秀說，她親自去辦註銷國籍不被受理，才會送申請書給兩岸事務主管機關陸委會，難道陸委會已經變更業務沒告知全國民眾？

梁文傑指出，李貞秀出具的證明是1993年嫁入台灣後已註銷湖南戶籍，直到2004年兩岸條例修法才要求單一戶籍制度，因此李貞秀嫁來台灣到取得定居這段期間，不可能去註銷對案戶籍，因為我方並未要求。

梁文傑說，李貞秀直到2025年3月才拿回除戶籍證明文件，這張跟其他陸配證明寫法很不一樣，其他陸配都會寫明是幾年幾月幾號註銷的證明，但李只有2025年3月拿這張證明回來，因此從政府角度，李貞秀大陸除籍證明是2025年3月才提交給移民署，代表台灣身分是在2025年3月才算手續完成。

梁文傑也說，歷來不管哪個國家配偶，要放棄本國籍都是自己去辦，要放棄美國籍，我方外交部也不會幫你辦，要放棄對岸國籍，「陸委會也只有請你自己去處理」。

李貞秀回應，公證書是依照政府通知，配合法規交給移民署的文件並經海基會認證，否則去年就會被台灣除籍，到底是梁文傑挑戰民眾認知，還是海基會認證過文件已經不算數？

李貞秀質疑，陸委會先打她國籍問題，又回到戶籍，今日又轉向國籍，實在讓人困惑。關於除國籍，她是因為親自去辦理後不被受理，兩岸事務的主管機關是陸委會，才親自送申請書請求陸委會協助辦理，梁文傑是忘記自己是陸委會副主委，還是陸委會已經變更業務沒告知全國民眾？

李貞秀批評，陸委會一再違背自身執掌，蓄意加深台灣人民對陸配新住民誤解與歧視，但她願扛下一切壓力、盡力澄清、化解紛擾，因為她捍衛的不是李貞秀一人，而是30萬陸配新住民與其子女在台灣生存的權利與尊嚴。