快訊

小年夜前日夜溫差大！除夕起桃園以北轉濕涼 春節連假天氣曝光

1.4億紅包自己賺！大樂透春節加碼 大小紅包獎號出爐看過來

首登央視春晚 張鈞甯：站在台上有澎湃到想掉眼淚的感動

聽新聞
0:00 / 0:00

親自去註銷國籍不被受理 李貞秀嗆梁文傑：忘記自己是陸委會副主委？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀（中）近日因雙重國籍身分引起爭議，她今天出示自己民國88年就註銷大陸湖南戶籍的除籍證明，哽咽喊「政府要欺負陸配到什麼地步」。記者余承翰／攝影
民眾黨立委李貞秀（中）近日因雙重國籍身分引起爭議，她今天出示自己民國88年就註銷大陸湖南戶籍的除籍證明，哽咽喊「政府要欺負陸配到什麼地步」。記者余承翰／攝影

陸配民眾黨立委李貞秀爭議延燒，她今駁斥登記有雙重戶籍，並授權委請陸委會協助註銷大陸「國籍」。陸委會副主委梁文傑指，李貞秀的除籍證明書跟其他陸配「很不一樣」，並回絕李貞秀委託代辦註銷國籍要求。對此，李貞秀說，她親自去辦註銷國籍不被受理，才會送申請書給兩岸事務主管機關陸委會，難道陸委會已經變更業務沒告知全國民眾？

延伸閱讀

梁文傑指出，李貞秀出具的證明是1993年嫁入台灣後已註銷湖南戶籍，直到2004年兩岸條例修法才要求單一戶籍制度，因此李貞秀嫁來台灣到取得定居這段期間，不可能去註銷對案戶籍，因為我方並未要求。

梁文傑說，李貞秀直到2025年3月才拿回除戶籍證明文件，這張跟其他陸配證明寫法很不一樣，其他陸配都會寫明是幾年幾月幾號註銷的證明，但李只有2025年3月拿這張證明回來，因此從政府角度，李貞秀大陸除籍證明是2025年3月才提交給移民署，代表台灣身分是在2025年3月才算手續完成。

梁文傑也說，歷來不管哪個國家配偶，要放棄本國籍都是自己去辦，要放棄美國籍，我方外交部也不會幫你辦，要放棄對岸國籍，「陸委會也只有請你自己去處理」。

李貞秀回應，公證書是依照政府通知，配合法規交給移民署的文件並經海基會認證，否則去年就會被台灣除籍，到底是梁文傑挑戰民眾認知，還是海基會認證過文件已經不算數？

李貞秀質疑，陸委會先打她國籍問題，又回到戶籍，今日又轉向國籍，實在讓人困惑。關於除國籍，她是因為親自去辦理後不被受理，兩岸事務的主管機關是陸委會，才親自送申請書請求陸委會協助辦理，梁文傑是忘記自己是陸委會副主委，還是陸委會已經變更業務沒告知全國民眾？

李貞秀批評，陸委會一再違背自身執掌，蓄意加深台灣人民對陸配新住民誤解與歧視，但她願扛下一切壓力、盡力澄清、化解紛擾，因為她捍衛的不是李貞秀一人，而是30萬陸配新住民與其子女在台灣生存的權利與尊嚴。

李貞秀 陸委會 梁文傑 兩岸條例 移民署 民眾黨

延伸閱讀

李貞秀哽咽喊「陸配不是外人」 授權陸委會代辦放棄中國籍

跟進內政部 陸委會：對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」

大陸開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會：按正常程序處理

梁文傑：兩岸條例規範陸配參政權 就任公職適用國籍法

相關新聞

親自去註銷國籍不被受理 李貞秀嗆梁文傑：忘記自己是陸委會副主委？

陸配民眾黨立委李貞秀爭議延燒，她今駁斥登記有雙重戶籍，並授權委請陸委會協助註銷大陸「國籍」。陸委會副主委梁文傑指，李貞秀...

祝壽童永百歲、向童子瑋傳授治理心法 宋楚瑜：要有長遠藍圖

親民黨主席宋楚瑜今天到基隆慶安宮向榮譽主委童永拜早年，並祝賀百歲高壽。宋楚瑜也以自身擔任多年省主席行政歷練，向民進黨市長...

再槓李貞秀 陸委會不採信除籍文件登載時間：寫法跟別人「很不一樣」

民眾黨立委李貞秀13日下午前往陸委會所在的中央聯合辦公大樓舉行記者會，針對陸委會指控她登記時有雙重戶籍表示駁斥，並授權委...

影／李貞秀哽咽出示除籍證明 授權陸委會代辦放棄中國籍

民眾黨立委李貞秀近日因雙重國籍身分引起爭議，她今天在民眾黨團幹事長邱慧洳與立委陳昭姿陪同下，在陸委會前舉辦記者會。李貞秀...

台美簽對等貿易協定 陳其邁稱具關鍵意義：助產業強化競爭力

台美簽署對等貿易協定（ART），高雄市長陳其邁表示，此次確認對等關稅15%不疊加，並爭取到半導體及其衍生品、汽車與航空零...

親弟涉官司被起訴…李四川：如果是他做的 本來就必須負責

小琉球前年曾發生垃圾清運9次流標狀況，屏東地檢署主動介入調查，查出李賜福、林明男等4人以威脅為手段恐嚇琉球垃圾清運業者，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。