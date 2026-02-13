祝壽童永百歲、向童子瑋傳授治理心法 宋楚瑜：要有長遠藍圖
親民黨主席宋楚瑜今天到基隆慶安宮向榮譽主委童永拜早年，並祝賀百歲高壽。宋楚瑜也以自身擔任多年省主席行政歷練，向民進黨市長參選人議長童子瑋分享治理心法。宋說，行政首長的腦袋裡，一定要有清楚的市政藍圖與期程表，城市建設不能只看一年，而要有三年、五年甚至十年的規畫。
宋楚瑜說，他早年就跟童永有深厚交情，基隆對他而言也是別具意義的城市，趁著新春時刻拜年，同時給童子瑋一些鼓勵跟叮嚀。他說，城市建設要有長遠布局跟規畫，而基隆在港口產業的整體布局，港區建設、物流效率、周邊產業升級，都必須與城市發展結合，才能真正帶動就業與經濟動能。
宋楚瑜提到，在重大的工程建設上，行政首長對於工程不能有私心，品質必須紮實。心態上更應隨時保持初衷，提醒自己「政府圖利百姓是盡責，圖利自己是失職」。除了建設以外更不能忽略最基層的需要，尤其是對獨居長輩的關心與照顧，因為城市的進步，不只體現在碼頭與工程，更體現在每一位長輩的家裡和心裡。
童子瑋表示，宋主席在他第一次參選議員時，也曾給他很多鼓勵，對他而言，阿公跟宋主席可以說是從政的兩位師父，會把宋主席的叮囑放在心裡。
童子瑋說，從港口產業建設的前瞻布局、對獨居長輩的細膩關懷，這些都與他主張的「生活市長」理念完全一致。城市治理就是執行力，要讓經濟有發展、讓家庭有照顧、讓長輩有尊嚴，未來會致力把基隆打造成一座真正貼近市民生活的城市。
