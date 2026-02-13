快訊

小年夜前日夜溫差大！除夕起桃園以北轉濕涼 春節連假天氣曝光

有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」！女警出庭走「法官通道」連喊：我無法控制

祝壽童永百歲、向童子瑋傳授治理心法 宋楚瑜：要有長遠藍圖

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
親民黨主席宋楚瑜今天到基隆慶安宮向榮譽主委童永拜早年，並祝賀百歲高壽。圖／童子瑋辦公室提供
親民黨主席宋楚瑜今天到基隆慶安宮向榮譽主委童永拜早年，並祝賀百歲高壽。圖／童子瑋辦公室提供

親民黨主席宋楚瑜今天到基隆慶安宮向榮譽主委童永拜早年，並祝賀百歲高壽。宋楚瑜也以自身擔任多年省主席行政歷練，向民進黨市長參選人議長童子瑋分享治理心法。宋說，行政首長的腦袋裡，一定要有清楚的市政藍圖與期程表，城市建設不能只看一年，而要有三年、五年甚至十年的規畫。

宋楚瑜說，他早年就跟童永有深厚交情，基隆對他而言也是別具意義的城市，趁著新春時刻拜年，同時給童子瑋一些鼓勵跟叮嚀。他說，城市建設要有長遠布局跟規畫，而基隆在港口產業的整體布局，港區建設、物流效率、周邊產業升級，都必須與城市發展結合，才能真正帶動就業與經濟動能。

宋楚瑜提到，在重大的工程建設上，行政首長對於工程不能有私心，品質必須紮實。心態上更應隨時保持初衷，提醒自己「政府圖利百姓是盡責，圖利自己是失職」。除了建設以外更不能忽略最基層的需要，尤其是對獨居長輩的關心與照顧，因為城市的進步，不只體現在碼頭與工程，更體現在每一位長輩的家裡和心裡。

童子瑋表示，宋主席在他第一次參選議員時，也曾給他很多鼓勵，對他而言，阿公跟宋主席可以說是從政的兩位師父，會把宋主席的叮囑放在心裡。

童子瑋說，從港口產業建設的前瞻布局、對獨居長輩的細膩關懷，這些都與他主張的「生活市長」理念完全一致。城市治理就是執行力，要讓經濟有發展、讓家庭有照顧、讓長輩有尊嚴，未來會致力把基隆打造成一座真正貼近市民生活的城市。

宋楚瑜也以自身擔任多年省主席行政歷練，向民進黨市長參選人議長童子瑋分享治理心法。圖／童子瑋辦公室提供
宋楚瑜也以自身擔任多年省主席行政歷練，向民進黨市長參選人議長童子瑋分享治理心法。圖／童子瑋辦公室提供

基隆 童子瑋 宋楚瑜 民進黨 親民黨

延伸閱讀

政院核定警勤務繁重加成 童子瑋：基隆不再北北基桃「矮人一截」

籃球／童子瑋宣布競選籃協理事長 目標整併台灣職籃

童子瑋指基隆市政暫停「林規謝不隨」 林右昌傳秘訣：穿破6雙鞋

童子瑋邀黃曙光向海軍官兵拜早年 憶共同促成軍港西遷

相關新聞

李貞秀哽咽喊「陸配不是外人」 授權陸委會代辦放棄中國籍

陸配民眾黨立委李貞秀爭議延燒，李貞秀今日下午開記者會，出示自己註銷大陸戶籍的證明，強調自己早在民國88年就註銷湖南的戶籍...

祝壽童永百歲、向童子瑋傳授治理心法 宋楚瑜：要有長遠藍圖

親民黨主席宋楚瑜今天到基隆慶安宮向榮譽主委童永拜早年，並祝賀百歲高壽。宋楚瑜也以自身擔任多年省主席行政歷練，向民進黨市長...

再槓李貞秀 陸委會不採信除籍文件登載時間：寫法跟別人「很不一樣」

民眾黨立委李貞秀13日下午前往陸委會所在的中央聯合辦公大樓舉行記者會，針對陸委會指控她登記時有雙重戶籍表示駁斥，並授權委...

影／李貞秀哽咽出示除籍證明 授權陸委會代辦放棄中國籍

民眾黨立委李貞秀近日因雙重國籍身分引起爭議，她今天在民眾黨團幹事長邱慧洳與立委陳昭姿陪同下，在陸委會前舉辦記者會。李貞秀...

台美簽對等貿易協定 陳其邁稱具關鍵意義：助產業強化競爭力

台美簽署對等貿易協定（ART），高雄市長陳其邁表示，此次確認對等關稅15%不疊加，並爭取到半導體及其衍生品、汽車與航空零...

親弟涉官司被起訴…李四川：如果是他做的 本來就必須負責

小琉球前年曾發生垃圾清運9次流標狀況，屏東地檢署主動介入調查，查出李賜福、林明男等4人以威脅為手段恐嚇琉球垃圾清運業者，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。