影／李貞秀哽咽出示除籍證明 授權陸委會代辦放棄中國籍
民眾黨立委李貞秀近日因雙重國籍身分引起爭議，她今天在民眾黨團幹事長邱慧洳與立委陳昭姿陪同下，在陸委會前舉辦記者會。李貞秀出示自己民國88年就註銷大陸湖南戶籍的除籍證明，哽咽喊「政府要欺負陸配到什麼地步」，並說要授權陸委會代為辦理放棄對岸國籍。
內政部宣布李貞秀最晚今天必須繳交放棄中國國籍證明。李貞秀表示，她1993年因婚姻來到台灣，6年後1999年依法在台設立戶籍，正式取得中華民國身分證，同時註銷在湖南的戶籍，所有程序都完全依照中華民國當時的法律執行。
李貞秀批評，陸委會不僅沒有保護陸配，還曲解法令、誤導社會，帶頭製造恐慌，怒批執政黨是不是告訴陸配只配乖乖當二等公民？並一度講到激動地哽咽。
