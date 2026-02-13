台美簽對等貿易協定 陳其邁稱具關鍵意義：助產業強化競爭力

快訊

中央社／ 高雄13日電
高雄市長陳其邁。圖／高市府提供
台美簽署對等貿易協定（ART），高雄市長陳其邁表示，此次確認對等關稅15%不疊加，並爭取到半導體及其衍生品、汽車與航空零組件等多項232關稅最優惠待遇，對台灣整體產業發展具關鍵意義。

陳其邁今天表示，談判相關成果有助台灣鞏固高科技與先進製造產業在全球供應鏈中的戰略地位，同時也為傳統產業爭取到與日本、韓國及歐盟等主要競爭對手相對公平的競爭條件，穩定企業接單信心與出口動能。

陳其邁說，扣件產業是台灣重要的基礎工業，更是高雄的關鍵產業聚落，長期供應全球汽車、機械與建築市場，對外貿依存度高。面對美方關稅政策變動，仍須持續關注實際執行細節及個別產品適用情形。

陳其邁呼籲，中央在後續協商與執行層面，進一步爭取扣件產品更有利的關稅條件，並提供必要的金融與拓銷支持，協助業者降低衝擊、穩健布局全球市場。

陳其邁說，期望業界在關鍵談判時刻團結一致，成為中央爭取國家利益的重要後盾，高市府也將配合經濟部「產業競爭力輔導團」，透過一條龍服務機制，協助企業在轉型過程中，強化資源整合、資金取得及技術銜接。

陳其邁 關稅 供應鏈 半導體

