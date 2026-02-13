李貞秀哽咽喊「陸配不是外人」 授權陸委會代辦放棄中國籍

陸配民眾黨立委李貞秀爭議延燒，李貞秀今日下午開記者會，出示自己註銷大陸戶籍的證明，強調自己早在民國88年就註銷湖南的戶籍，反嗆賴政府良心被狗吃，講到激動處一度哽咽說，陸配不是外人、是台灣人妻子、媽媽，是台灣的一份子，並授權陸委會代為辦理放棄對岸國籍。

今日是內政部宣布繳交放棄中國國籍證明的最後一天。李貞秀說，她1993年因婚姻來到台灣，6年後1999年依法在台設立戶籍，正式取得中華民國身分證，同時註銷在湖南的戶籍，所有程序都完全依照中華民國當時的法律執行。2004年兩岸人民關係條例修正實施「單一戶籍制」，但她早已沒有大陸戶籍，往來兩岸唯一的證件只有台胞證。

李貞秀表示，去年內政部突然發函，要求早期來台的陸配，補繳「放棄喪失原籍證明」，這是政府早年的行政疏失，成本不應由陸配承擔，但她還是第一時間委託父親在湖南辦理好證明，文件清楚顯示李貞秀於民國93年前已完成戶籍註銷，這份證明也經由海基會完成認證繳交移民署，去年是申請證明文件，不是去年才辦理除籍。

李貞秀說，民眾黨前主席柯文哲曾說，政治不難找回良心而已；但現在的賴政府良心是被狗吃了嗎？今天說陸配會危及國安，連村里長都不放過，賴政府還要欺負陸配到什麼地步，陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑是要服務兩岸人民、保障陸配權益，不是替執政黨擦脂抹粉、成為賴政府政治打手。

李貞秀說，陸委會不僅沒有保護陸配，還曲解法令、誤導社會，帶頭製造恐慌，執政黨對陸配欲加之罪何患無辭，自己本本分分生養五個台灣小孩，乖乖工作繳稅，連她這樣的人想要站出來發聲，都可以被抹紅、追殺，是不是告訴陸配只配乖乖當二等公民？