批政府對談判結果報喜不報憂 學者：與美方敘事方法不同

台美簽署對等貿易今正式簽署，政治大學外交系教授黃奎博質疑，這次談判是民進黨政府閉門造車談出的結果，事前沒有公聽會及專業的產業影響評估，又對談判結果報喜不報憂，與美方文本說台灣有99%工業、農業產品降稅，敘事方法不同。他又說，民進黨政府常「挾美自重」，在台灣製造美國對在野施壓氛圍，但後續衝擊是全民承擔。

黃奎博說，這次談判行政院先不與代表民意的立法院好好溝通協調，看似想橫柴入灶，在美國面前試圖做好人、扮白臉，將協議過關與否的責任全推給立法院。但這份協議涉及人民權利義務、國家經濟利益及國內法律變更，根據條約締結法與釋字第329號，立法院當然要「審議」。

黃奎博指出，如果行政院持續不跟立法院齊心應付美方壓力，反而在旁看戲等協議通過，或冷眼看美方指摘由在野黨主導的立法院，不願幫助美國再次偉大(MAGA)，明眼人都知道執政黨的算盤是什麼。

黃奎博表示，目前美方公布的文本只能看到摘要，我方強調有兩千多項免稅，但美方卻是說台灣有 99% 的工業、農業品項降稅，敘事方法不同、訊息不對稱，民進黨政府報喜不報憂，在野黨只能等資訊揭露後，才能開始因應，但只要在野黨有技巧地論述，民進黨短期優勢不見得會持續。

不過黃奎博也說，現在要注意的是民進黨政府常「挾美自重」，看到美國國會議員對台灣指指點點，在台灣製造美國對在野黨施壓氛圍。從美國人的角度，他們才不管台灣內部政治爭論，他們就是要這份協定過，誰能讓它過，他們就支持誰，美國是為了自己的利益，不是為了台灣的利益。

至於台美協定文本中載明「年度國防預算編列高於國內生產毛額3%」，黃奎博透露立委陳永康曾說，沒有國家戰略，就沒有安全及軍事戰略，國防支出要這麼多，但不知道到底要做什麼，買這些武器，好像都是別人告訴該買就買了，這是長期以來無法消除的疑慮，到底買這些武器合理性、必要性、急迫性在哪？