美參眾議員關切我國防預算 民眾黨團：勿因外部關切忽略程序正義

1.25兆元軍購特別條例卡關，美國30餘位跨黨派的聯邦參、眾議員今致函立法院，關切台灣國防預算。民眾黨立法黨團指出，他們支持合理且穩定成長的國防預算，但高達1.25兆元的特別預算，應實質審查與分年審議，而非以「機密」為名包裹闖關；民主真諦切勿因外部關切忽略程序正義與正當性。

民眾黨團表示，他們保衛國家安全、深化民主治理基本立場，第一，國防安全是民主國家的共同責任，他們一貫支持合理且穩定成長的國防預算。前主席柯文哲在2024年總統大選期間，即明確主張，國防預算應逐步提升至占 GDP 3%以上，建立可長可久的自我防衛能力。因此民眾黨立委也長期在國會支持國軍建軍備戰所需各項預算。

針對行政院提出1.25兆元軍購特別條例，民眾黨主席黃國昌更親赴美國，實地瞭解軍事採購項目，要求執政黨具體說明籌獲內容與期程，並提出民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，相信真正的嚇阻力量來自制度化、可持續、可檢驗的戰力建構，而非口號式的軍備擴張。

民眾黨團表示，第二民主社會的安全預算，須以透明與問責為前提。民主體制下，國防支出固然具有高度機敏性，但絕不等於可以免於監督問責。立法院作為民意代表機關，有憲政義務為納稅人把關，面對高達 1.25 兆元的特別預算，應實質審查與分年審議，而非以「機密」為名包裹闖關。民眾黨的立場清楚而堅定：每一分國防支出都必須緊扣整體戰略目標，每一筆公帑都必須對人民負責。

民眾黨團說，黨團版本設計逐年編列、逐年檢視執行進度與效益評估機制，使行政權在推動重大軍購時，仍置於民主監督與財政紀律之下。

最後民眾黨指出，台灣的民主自主，建立在主權尊嚴與制度自信之上，中華民國是主權獨立的國家，各項國防政策與預算審議皆須奠基於我國憲政體制下的民主程序。他們高度珍視美國對台灣長期盟友情誼，也理解跨黨派國會議員對台灣安全的重視，但民主真諦在於人民透過選舉與代議制度對重大政策公開辯論與理性審議，而非因外部關切忽略程序正義與正當性。