美液態乳零關稅來台 鄭麗君：區隔國產、進口的鮮乳新制提前實施

台美簽署對等貿易協定簽署，美國液態乳未來將零關稅來台，為區隔國產鮮乳以及進口乳，行政院副院長鄭麗君指出，為保障國人權益，原本今年7月才會執行的乳品標示新制，行政院將請衛福部提早進行，讓消費者更明確辨識國產「鮮乳」，避免與進口「牛乳」混淆。

鄭麗君指出，台灣國產鮮乳自給率達88%，美國液態乳零關稅來台，預計將與同樣零關稅進口的紐西蘭液態乳競爭。

過去長途運輸、保存期限可達數月的「進口液態乳」，多年來以「鮮乳」名義陳列於冷藏架上，引發產業不滿。

衛福部去年6月指出，未來僅有取得鮮乳標章、CAS或產銷履歷的國產乳品，才可標示為「鮮乳」，進口液態乳不得標示為鮮乳，但可標為「Fresh milk」，此項新制在因應美國等進口乳零關稅，將研議提早上路。