快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

影／台美簽署對等貿易協議 賴清德總統說明決策考量

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（左四）今天在總統府進行國安高層會議並舉行記者會，會後賴總統特別與國安高層會議成員農業部長陳駿季（左一）、國安會秘書長吳釗燮（左二）、行政院長卓榮泰（左三）、副總統蕭美琴（右四）、總統府秘書長潘孟安（右三）、經濟部長龔明鑫（右二）、衛福部長石崇良（右一）排排站，一同在媒體記者鏡頭前向民眾拜年，好心情全寫在臉上。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（左四）今天在總統府進行國安高層會議並舉行記者會，會後賴總統特別與國安高層會議成員農業部長陳駿季（左一）、國安會秘書長吳釗燮（左二）、行政院長卓榮泰（左三）、副總統蕭美琴（右四）、總統府秘書長潘孟安（右三）、經濟部長龔明鑫（右二）、衛福部長石崇良（右一）排排站，一同在媒體記者鏡頭前向民眾拜年，好心情全寫在臉上。記者許正宏／攝影

台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴清德表示，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，賴總統將親自擔任召集人，結合行政院院長卓榮泰領導的「經濟發展委員會」；未來推動台灣經濟發展，將由國安團隊與行政院分工合作，針對台灣經濟各項結構性課題，擬定策略及執行方案，團結朝野、企業界及民間團體力量，共同努力將台灣經濟推升到全新的境界。

賴總統並呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施；行政院將依條約締結法相關規定，盡速將「對等貿易協定」函送立法院審議，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。

記者會結束後，賴總統特別與國安高層會議成員排排站，一同在媒體記者鏡頭前向民眾拜年，好心情全寫在臉上。

台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（圖）今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴總統呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（圖）今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴總統呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（圖）今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴總統呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（圖）今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴總統呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。記者許正宏／攝影

經濟發展 行政院 台美

延伸閱讀

軍購條例有道理會通過 柯文哲：不是綠白合是讓台灣往前走

逾千項美國農產品輸台降為零關稅 賴總統曝決策考量

李貞秀立委難保？柯文哲：賴總統若有本事就講「陸配是外國人」

柯文哲：軍購條例有道理當然會通過 不是綠白合而是讓台灣往前走

相關新聞

逾千項美國農產品輸台降為零關稅 賴總統曝決策考量

台美對等貿易協定中，逾1400項美國農產品輸台降為零關稅，引發衝擊產業質疑，賴清德總統指出，若國內本身沒有生產，原則上放...

美參眾議員關切我國防預算 民眾黨團：勿因外部關切忽略程序正義

1.25兆元軍購特別條例卡關，美國30餘位跨黨派的聯邦參、眾議員今致函立法院，關切台灣國防預算。民眾黨立法黨團指出，他們...

美液態乳零關稅來台 鄭麗君：區隔國產、進口的鮮乳新制提前實施

台美簽署對等貿易協定簽署，美國液態乳未來將零關稅來台，為區隔國產鮮乳以及進口乳，行政院副院長鄭麗君指出，為保障國人權益，...

軍購條例有道理會通過 柯文哲：不是綠白合是讓台灣往前走

民眾黨創黨主席柯文哲上午與民眾黨台北市議員張志豪赴安東市場向市民和攤商拜年、發送春聯，柯受訪時被問及軍購條例是否會「綠白...

有南韓前車之鑑 賴總統喊話國會「沒必要拖延」

賴清德總統今（13日）在總統府舉行記者會，說明台美簽署對等貿易協定（ART）後的國家整體戰略方向，他喊話在野黨，稱談判結...

民調／1.25兆元軍購支持意向分歧 過半憂美國延宕軍售交貨

國民黨立委牛煦庭委託TVBS民調中心，進行賴政府施政表現及兩岸、國防議題民調，今在國民黨立院黨團書記長林沛祥、立委徐巧芯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。