軍購條例有道理會通過 柯文哲：不是綠白合是讓台灣往前走

民眾黨創黨主席柯文哲上午與民眾黨台北市議員張志豪赴安東市場向市民和攤商拜年、發送春聯，柯受訪時被問及軍購條例是否會「綠白合」，柯文哲強調不是藍白合，也不是綠白合，甚至也不要去講什麼聯合政府，簡單一句話「想辦法讓台灣可以繼續往前走」，但好歹說明書要出來，「國家安全要花錢，我知道；可是也不能當盤仔」。「付委」跟「通過」是不相等，付委是拿進來討論，通過是經過討論後通過。

柯文哲表示，大家都不要再鬧了，他當時也跟民進黨團總召柯建銘說清楚，兩張A4紙然後叫人家拿1.25兆？那前面已經付了6000億，東西也沒有來，現在又還再1.25兆，這個講得過去？記者追問若政院版本有提供更詳盡的資料，通過政院版也不是不可能嗎？柯文哲表示，民主是一個說服的過程，講有道理，當然一定會通過，任何一個政黨，也是要為下一次的選票努力，也不會在國會亂搞。不管是執政黨、在野黨，就是在為下一次的選舉努力。這沒什麼好吵了，有道理大家都會支持，沒人會跟民意對著幹，「你講有道理我故意不遵守、我故意去跟你搗蛋，這也不會。」

柯文哲表示關稅不是那個幾%的問題，到底到美國要投資多少錢？還有台積電、台灣半導體產業40%產量要搬到美國，這個對台灣會造成多大的影響？這個也要先算算，台灣三代人的努力不是給賴清德這樣，「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國啊！所以賴清德要當賣國賊嗎？」