逾千項美國農產品輸台降為零關稅 賴總統曝決策考量

聯合報／ 記者黃婉婷張文馨／台北即時報導
台美簽署對等貿易協議，賴清德總統召開國安高層因應會議後舉行記者會向國人說明貿易協議內容。記者許正宏/攝影
台美對等貿易協定中，逾1400項美國農產品輸台降為零關稅，引發衝擊產業質疑，賴清德總統指出，若國內本身沒有生產，原則上放心開放；若雖有生產但已站穩市場、具競爭優勢者也開放，農業部長陳駿季說，此次開放僅針對美國，並非同步對其他國家開放，會持續守護國產品優勢，而美牛也僅放寬牛絞肉等部位，高風險部位仍未開放。

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。

媒體關注，此次我方爭取2000多項關稅豁免，但自美進口降為零關稅的項目比重不少，其中工業產品共5000項，農業產品1400多項，而過去政府審慎把關美豬牛進口，此次為何開放？若台灣農產品屬於弱勢產業，為何選擇鬆綁與開放，賴政府決策背後有何考量。

賴總統指出，此次我方爭取到2061項農產品及1811項工業產品銷美零關稅，且穩住重要農產品未開放（指稻米）。在談判選擇上，若國內本身沒有生產，原則上放心開放；若雖有生產但已站穩市場、具競爭優勢者也開放，但關於糧食安全與國民健康當然不能放。

農業部長陳駿季補充表示，台灣農業絕非弱勢產業，如蝴蝶蘭、茶葉、鬼頭刀在美國市占率極高，品質獲國際認可。關於牛肉降稅，一部分是國內無生產或自給率低（如牛肉僅4.6%），開放進口主要是在不同國家間競爭；二是國內市占率高（逾8成）的產品，進口僅是補足缺口。

陳駿季表示，此次台美對等貿易協定，是只有對美國，並非同步對其他國家開放，會持續守護國產品優勢；針對放寬30月齡以上美牛部位，目前高風險部位仍未開放，僅針對牛絞肉等部分准入。

農產品 台美關稅 賴清德

