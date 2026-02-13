逾千項美國農產品輸台降為零關稅 賴總統曝決策考量

台美對等貿易協定中，逾1400項美國農產品輸台降為零關稅，引發衝擊產業質疑，賴清德總統指出，若國內本身沒有生產，原則上放心開放；若雖有生產但已站穩市場、具競爭優勢者也開放，農業部長陳駿季說，此次開放僅針對美國，並非同步對其他國家開放，會持續守護國產品優勢，而美牛也僅放寬牛絞肉等部位，高風險部位仍未開放。

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。

媒體關注，此次我方爭取2000多項關稅豁免，但自美進口降為零關稅的項目比重不少，其中工業產品共5000項，農業產品1400多項，而過去政府審慎把關美豬牛進口，此次為何開放？若台灣農產品屬於弱勢產業，為何選擇鬆綁與開放，賴政府決策背後有何考量。

賴總統指出，此次我方爭取到2061項農產品及1811項工業產品銷美零關稅，且穩住重要農產品未開放（指稻米）。在談判選擇上，若國內本身沒有生產，原則上放心開放；若雖有生產但已站穩市場、具競爭優勢者也開放，但關於糧食安全與國民健康當然不能放。

農業部長陳駿季補充表示，台灣農業絕非弱勢產業，如蝴蝶蘭、茶葉、鬼頭刀在美國市占率極高，品質獲國際認可。關於牛肉降稅，一部分是國內無生產或自給率低（如牛肉僅4.6%），開放進口主要是在不同國家間競爭；二是國內市占率高（逾8成）的產品，進口僅是補足缺口。

陳駿季表示，此次台美對等貿易協定，是只有對美國，並非同步對其他國家開放，會持續守護國產品優勢；針對放寬30月齡以上美牛部位，目前高風險部位仍未開放，僅針對牛絞肉等部分准入。