有南韓前車之鑑 賴總統喊話國會「沒必要拖延」

賴清德總統今（13日）在總統府舉行記者會，說明台美簽署對等貿易協定（ART）後的國家整體戰略方向，他喊話在野黨，稱談判結果受到產業界及國際社會肯定，台灣已經進入新局勢，希望朝野都能共同合作，盡速審議並通過貿易協定，「讓蓄勢待發的台灣各行各業都能迎接新局面到來」。

賴總統說，「如果沒有通過或延遲通過的話，結果是什麼，我相信社會大眾都猜得出來。因為已經有了韓國的前車之鑑，我們也沒必要拖延。」

針對外界質疑包含台積電在內的企業投資美國是產業外移，對台灣不利。

賴總統表示，不管是台積電或其他產業，只要他們的研發中心、先進製程和最大產量在台灣，台灣就能夠持續穩定發展；在這種基礎上，企業投資各國是企業力量的延伸，政府尊重企業的自主決定，包含這次台灣對美談判，有2500億美元的對美投資，這指的也是企業自主投資決定。