有南韓前車之鑑 賴總統喊話國會「沒必要拖延」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台美簽署對等貿易協議，賴清德總統召開國安高層因應會議後舉行記者會向國人說明貿易協議內容。記者許正宏/攝影
台美簽署對等貿易協議，賴清德總統召開國安高層因應會議後舉行記者會向國人說明貿易協議內容。記者許正宏/攝影

賴清德總統今（13日）在總統府舉行記者會，說明台美簽署對等貿易協定（ART）後的國家整體戰略方向，他喊話在野黨，稱談判結果受到產業界及國際社會肯定，台灣已經進入新局勢，希望朝野都能共同合作，盡速審議並通過貿易協定，「讓蓄勢待發的台灣各行各業都能迎接新局面到來」。

賴總統說，「如果沒有通過或延遲通過的話，結果是什麼，我相信社會大眾都猜得出來。因為已經有了韓國的前車之鑑，我們也沒必要拖延。」

針對外界質疑包含台積電在內的企業投資美國是產業外移，對台灣不利。

賴總統表示，不管是台積電或其他產業，只要他們的研發中心、先進製程和最大產量在台灣，台灣就能夠持續穩定發展；在這種基礎上，企業投資各國是企業力量的延伸，政府尊重企業的自主決定，包含這次台灣對美談判，有2500億美元的對美投資，這指的也是企業自主投資決定。

