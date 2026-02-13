台美對等貿易協定：5年對美採購液化天然氣、民用航空器共848億美元

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
我方將大量採購美國液化天然氣、民用航空器等。示意圖。美聯社

台美簽署台美對等貿易協定（ART），台灣將自2025年至2029年，對美採購444億美元的液化天然氣及原油，252億美元的電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元的民用航空器及發動機採購，共848億美元。

行政院指出，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，在美東時間2月12日於美方達成共識，共同見證駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢（TECRO）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯完成等貿易協定簽署。

行政院指出，近年美商來台投資熱絡，在臺美投資MOU中，臺美雙方承諾建立雙向投資機制，我方將致力打造促進及便捷跨境投資最佳環境，鼓勵美商來臺投資於我「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等，美方也將協助對我關鍵產業進行投資融資，增進彼此共榮發展。

採購方面，行政院表示，我國營事業基於能源安全與永續韌性，將依其所需執行原定之採購規劃，自美採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等，其採購仍須循我國國內議約及採購程序等相關規定辦理。

據行政院規劃，自2025年至2029年，對美預計有444億美元的液化天然氣及原油採購，252億美元的電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元的民用航空器及發動機採購。

美國在台協會 鄭麗君

