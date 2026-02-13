台美貿易協定 賴總統：為產業打通任督二脈布局全球

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台美簽署對等貿易協定。取自賴清德總統臉書
台美簽署對等貿易協定（ART），賴清德總統在臉書表示，將促進雙方互利、互惠、互補的經貿體系，讓台灣有餘裕布局全球，走向更強大、更繁榮的未來。

賴總統說，最新協定確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇；這是台灣經濟與產業迎風而起、脫胎換骨的關鍵時刻。

賴總統指出，透過談判達成六項目標，包含提升我國產業國際競爭力、確保糧食安全與工業韌性、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立可信賴的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係。

賴總統表示，這一次，除對等關稅15%且不疊加、及232關稅享最優待遇外，更成功爭取到超過兩千項輸美產品豁免對等關稅；如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。

賴總統說，從蝴蝶蘭、茶葉、珍奶原料（樹薯粉）、咖啡，到鳳梨酥、芋頭、鳳梨、芒果等，這些代表台灣的產品，未來銷往美國都更具價格競爭力；同時，成功爭取到如稻米、雞肉、牡蠣等多項關鍵產品，維持不降稅及部分降稅，守住台灣的農業與關鍵產業。

賴總統表示，面對同樣的全球市場開放，台灣已經爭取到比其他國家更多的優勢，為台灣產業打通任督二脈。

在關稅上，賴總統說，爭取到對美貿易順差國中最優惠的關稅待遇，還有多項豁免；也對齊國際標準，不僅讓產業無縫接軌全球供應鏈，更以嚴謹的國際規範，守護國人的健康與權益。

台美 對等關稅

