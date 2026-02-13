台美對等貿易協定　稻米配額未變、美豬關稅第3年起減半

台美關稅談判完成對等貿易協定（ART）簽署，確立對等關稅15%且不疊加，我輸美共2072項產品豁免對等關稅，其中稻米及米製品、雞肉等攸關糧食安全項目不降稅，並維持維持稻米關稅配額（TRQ）；美豬進口關稅第3年起調降至一半；保健食品調降稅率至10%。

行政院指出，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，在美東時間2月12日於美方達成共識，共同見證駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢（TECRO）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯簽署台美對等貿易協定，爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇、確保糧食安全與軍工韌性等6大目標。

台美先後簽署「台美投資MOU」、「台美對等貿易協定」及後，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率，與日本、韓國、歐盟計算方式相同。行政院指出，接下來將依「條約締結法」相關規定，將兩份文件函請立法院審議，籲請國會支持通過。

行政院台美經貿工作小組表示，此次談判達成六大目標，第一，爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力，第二，確保糧食安全與軍工韌性，第三，守護國人健康，以科學證據對齊國際規範，優化台美經貿體系，第四，提升經商便利與透明環境，第五，共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈，第六，增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。

行政院表示，我方亦爭取到共2072項輸美產品可豁免對等關稅，包含蝴蝶蘭、茶葉、芒果、觀賞蛙等，輸美只需課最惠國待遇（MFN）稅率，等同5分之1輸美對等項目豁免；從出口值來看，豁免對等關稅產品2024年輸美金額約99億美元，占我適用對等關稅產品輸美金額36%。

行政院指出，納入豁免項目後，台灣輸美平均關稅降至12.33%；我國適用對等關稅輸美的金額占我國整體輸美金額的比率，也從24%降至15.5%；占輸美金額76%項目，則用232條款已調查或正在調查中的項目，已確定我方適用232最惠關稅。

降稅清單方面，行政院表示，在美方要求我國全面開放市場下，我方談判團隊堅守糧食安全原則，確保27項主要農產品不降稅，包括稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、生鮮或冷藏大蒜、乾紅豆等攸關糧食安全項目不調降進口關稅、維持原稅率，同時維持稻米及米製品、大蒜及乾紅豆的關稅配額（TRQ）未變動。

行政院提及，我方也爭取15項豬肉產品進口關稅第3年調降至一半（第3年調整至稅率6.3%—10%），31項農產品調降至特定稅率，包含鴨肉10%、鵝肉10%、鮮葡萄10%、橙及寬皮柑10%等。其中豬肉部分我國內需求量大，且國產豬肉市占率88.4%，預估進口美國豬肉將主要與加拿大、丹麥產品競爭。

對美降稅農產品部分，行政院指出，美降稅農產品主要為我國本就高度仰賴進口，其他項目國產市占率高，增加進口將替代他國；其中降至零關稅共計1482項，例如小麥、龍蝦、牛肉、蘋果、櫻桃、堅果等，降稅後將降低加工成本，擴大消費者選擇。

部分降稅農產品方面，行政院指出，多為台灣需求量大、國產品市占比率高，未來美國產品主要是與其他進口國替代競爭，例如液態乳（國產品市占率88.6%，美國產品與紐西蘭產品競爭）、花生（國產品市占率約75%，美國產品與印度、阿根廷產品競爭）及水產品（美國狹鱈切片進口主要將替代挪威與智利的鮭魚切片、格陵蘭與冰島的大比目魚切片，以及紐西蘭與法國的鱈魚切片）等。我國遠洋漁業主要品項為魷魚、秋刀魚、鮪魚等，和美國遠洋漁業互補。