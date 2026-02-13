聽新聞
賴總統：台灣不會是美中談判籌碼 相信川普挺台灣

聯合報／ 記者周佑政、編譯周辰陽／台北報導
賴清德總統接受法新社專訪說，若北京奪取台灣這座民主島嶼，區域內其他國家恐將成為中國的下一個目標。圖／總統府提供
賴清德總統接受法新社專訪說，若北京奪取台灣這座民主島嶼，區域內其他國家恐將成為中國的下一個目標。圖／總統府提供

賴清德總統接受法新社專訪時警告，若中國大陸奪取台灣，區域內其他國家恐成為下一個目標，並強調台灣有必要大幅強化自身防衛能力。

這是賴總統二○二四年五月就任以來，首度接受國際通訊社專訪。他說：「如果台灣被中國吞併，中國的擴張野心不會就此停止。接下來面臨威脅的國家將是日本、菲律賓，以及印太地區其他國家，其影響最終也會波及美洲與歐洲。」

賴總統指出，在這個變動中的世界，各國屬於一個全球共同體，任何一個國家的情勢，都將不可避免地影響另一個國家。

美國總統川普預定四月訪中，中國國家主席習近平曾警告華府不要對台軍售。賴總統表示，美國將會支持台灣，不會在美中談判時將台灣當作談判籌碼，台灣也歡迎任何有助於維持現狀的對話。他說：「我們相信川普總統正在進行一項艱難的和平建構工作，這項工作在短期內包含維護美國利益，以及遏止中國的擴張主義。」

賴清德總統表示，美國沒有必要在與中國的任何討論中，將台灣當作談判籌碼。他指出：「在美中貿易競爭脈絡下，中國從美國尋求的遠比美國從中國尋求的更多。」

賴總統說，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。台灣半導體產業必須保有「研發中心、最先進的製程以及最大的產能規模」。

賴總統說：「這條供應鏈中不能缺少任何一個國家，基於這個原因，台灣政府支持半導體產業在日本、美國與歐洲投資。」

賴清德 川普 美中 籌碼 軍售 習近平 印太 對台 半導體 供應鏈

