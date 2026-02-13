聽新聞
對李貞秀用兩岸條例？陸委會態度反覆

聯合報／ 記者廖士鋒黃婉婷林銘翰／台北報導
陸委會副主委梁文傑12日下午回應李貞秀的身分認定爭議時，表態「這跟我們兩岸關係條例沒有什麼關係」。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑12日下午回應李貞秀的身分認定爭議時，表態「這跟我們兩岸關係條例沒有什麼關係」。記者廖士鋒／攝影

繼「國籍」問題後，民眾黨立委李貞秀身分爭議持續延燒，由於她是早年來台取得身分的陸配，去年政府清查後才返回大陸辦理除籍。陸委會主委邱垂正昨天稍早指出她參選資格可能「也有問題」，引發外界高度關注陸委會是否以「兩岸條例」介入。陸委會發言人梁文傑則在其後表示，這與「兩岸條例」無關，也不會直接解職。但民眾黨團抨擊陸委會後，昨晚陸委會措詞強硬表示李貞秀「不符兩岸條例參選資格的規定」，並反對民眾黨的設籍定義。

兩岸條例規定陸配設籍滿十年才能參選，但二○○四年修法時也新增「單一戶籍」制，此次爭議主要是李貞秀雖然早已取得台灣身分證多年，但她去年才到大陸除籍，是否符合「設籍滿十年」規定，衍生不同解讀。

邱垂正昨天上午在廣播節目上表示，李貞秀的參選資格恐有「重大爭議」，一改先前陸委會立場，暗示賴政府除了「國籍法」外，還可能動用「兩岸條例」。不過，昨天下午梁文傑在記者會上的說法否認將動用兩岸條例介入。

他表示，政府去年清理舊案（當年修法前就來台的陸配與二代），「李貞秀女士也是在這批舊案裡面」。民眾黨讓其登記為不分區候選人時，「她確實有雙重戶籍」，凸顯現行機制（選務機關審查）有漏洞，陸委會過年後將召集相關機關討論。他隨後強調，這個事件「最主要還是國籍法規定」，「把立委解職權力是在立法院，這是我們行政機關無法做到，我們能做到的是保護李貞秀女士」。

各界關注，內政部是否會發函中選會撤銷李貞秀當選資格。行政院發言人李慧芝指出，內政部已三度發函立法院、李貞秀，要求於今天（十三日）前提供辦理放棄中國籍的書面資料。內政部次長董建宏補充，李貞秀若在就職前未辦理放棄外國籍，就不符合國籍法第廿條意旨，立法院應依法予以解職。

針對李貞秀戶籍爭議，民眾黨團指出，陸配取得參政權條件比其他國籍更嚴格。民眾黨團質疑，邱垂正的說法是認為這去年除籍的陸配們過去投票、參政、任軍公職都是非法？黨團批評邱垂正法學觀混亂，不當曲解中華民國法律，擔任陸委會主委毫不適格，為配合內政部長劉世芳的政治操作，以錯誤資訊與不實言論混淆群眾視聽。

陸委會昨晚以新聞稿駁斥民眾黨團說法，用詞又轉強硬，指出「李貞秀女士」先前被提名為民眾黨不分區立委時，「不符兩岸條例參選資格的規定」。若依民眾黨意見，用設籍日期認定在台設籍起始點，「卻忽視當事人客觀上仍保有中國大陸戶籍，已明顯違反法律規定」，政府「無法配合民眾黨的訴求」。

